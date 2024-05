Recientemente, el sistema de justicia de Brasil anuló los procesos penales contra Marcelo Odebrecht en el caso “Lava Jato”. En Perú, este hecho ha sido minimizado, con expertos asegurando que no afectará los procesos relacionados con las millonarias coimas de Odebrecht a expresidentes y otras figuras de poder en nuestro país.

Sin embargo, es crucial no confiarse. Esto es preocupante. Es evidente que algunos de los involucrados en este sonado caso de corrupción en Perú intentarán utilizar esta decisión a su favor. En Brasil, la anulación de la condena contra Marcelo Odebrecht ha generado la sensación de que se quiere hacer creer que el escándalo “Lava Jato” jamás existió. El periodista Diego Escosteguy, que ha seguido este caso de cerca, comentó: “La decisión del juez Toffoli que anula todos los procesos Lava Jato contra Marcelo Odebrecht es una burla con repercusión internacional (...) Ni siquiera se niegan sus crímenes. Él mismo confesó y explicó detalladamente cómo miles de millones de reales fueron desviados y dirigidos a una élite completamente corrupta, en la que pocos no se vendieron”.Es imperativo que los jueces peruanos no se alineen ni se sientan obligados a seguir la decisión judicial de Brasil. Deben actuar con justicia y celeridad, teniendo en cuenta el inmenso daño que esta empresa ha causado a millones de peruanos. La anulación de condenas en Brasil no debe ser un pretexto para que la impunidad prevalezca en nuestro país.