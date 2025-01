El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) ha alertado que en las 24 regiones de país existen más de 40 mil centros poblados en riesgo muy alto ante la ocurrencia de deslizamientos y huaicos como producto de la temporada de lluvias en la sierra que va de enero a marzo.

Según esta entidad dependiente del Ministerio de Defensa, son 2 millones 382 mil 479 los peruanos que se encuentran en peligro de sufrir los efectos de las lluvias que han comenzado a reportarse en algunas zonas del país, una situación recurrente que no debería llamar la atención, pero sí generar la reacción de parte del Estado.

Un país con un gobierno que se jacta de la recuperación económica del 2024 no puede quedarse de brazos cruzados y abandonar a sus ciudadanos vulnerables, pues en Correo entendemos que sí hay recursos disponibles para llevar a cabo trabajos de prevención que han tenido que empezar con meses de anticipación.

Desde este diario con gran presencia regional por más de 62 años invocamos al gobierno a poner todo su esfuerzo para que en las próximas semanas no veamos a compatriotas con el agua hasta el pecho y con sus casas o tierras de cultivo arrasadas por aguas que no lograron ser contenidos a tiempo. Otra vez, no.