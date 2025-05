En el primer capítulo de la sétima temporada de “Black Mirror”, serie que pone a las nuevas tecnologías en roles protagónicos y en escenarios inimaginables; un hombre atormentado por la falta de ingresos, para salvar la vida de su esposa, se registrará en una plataforma que le exigirá retos físicos para recibir dinero a cambio.

Si desea que los suscriptores vayan aumentando sus depósitos, el protagonista de la trama deberá acceder a pedidos cada más extremos lo que desencadenará un trágico final. Aunque la referida historia es parte de la ficción creada por Charlie Brooker, el británico aseguró en una entrevista que: “Black Mirror no pretende ser una advertencia sobre el futuro tecnológico, aunque reconozco que algunos de sus episodios se han anticipado en escenarios que hoy resultan reales”. Y vaya que el director, guionista y productor tiene toda la razón, y de eso somos testigos todos los días, sobre todo, en la forma en la que las redes sociales se usan para mal, y no como un vehículo creado para acercar a la gente y difundir contenidos inofensivos. Hace algunas, un influencer peruano llamado Neutro, no tuvo mejor idea que en una transmisión en vivo, y en una suerte de reto estúpido, prendió fuego a un amigo. quien luego se lanzó a una piscina para apagar las llamas. Inmediatamente de sucedido el hecho, las críticas hacia el muchacho fueron demoledoras, sobre todo conociendo que la gran mayoría de sus seguidores son niños y adolescentes, que se encuentran en plena formación. Y en lugar de hacer una mea culpa, lamentar lo sucedido o prometer enmendar su conducta, al contrario, dio una respuesta en sus redes en la que denota soberbia e ignorancia. “Los señores de 40 años malogran redes sociales… queriendo que todo sea perfecto y como Dios manda, queriendo moldear todo a la perfección ja. Procuren que perfecta sea la crianza que le dan a su hijo en casa, que al final ustedes diferencian lo bueno de lo malo, pero los niños no . Y si un niño está viendo eso es culpa de usted , de su hogar y de sus cuidados”, dijo.

Tras lo ocurrido con ese personaje llamado Neutro, que no es precisamente un personaje de “Black Mirror”, reflexionemos con nuevas declaraciones de su creador: “Lo que siempre me parece extraño es cuando la gente dice que Black Mirror es una advertencia. No veo que ese sea mi trabajo, y no es lo que intento hacer. Es solo yo preocupándome en voz alta”.