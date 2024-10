No hay varias verdades, ni medias verdades. La verdad es una sola.

Es curioso leer que Javier Milei compró aviones 11 veces más barato de lo que plantea el gobierno peruano.

Es curioso y es una media verdad. No dicen, por ejemplo, que los cazas comprados por el Gobierno Argentino son de segunda y los que planea comprar el gobierno peruano son nuevos.

No dicen tampoco que el precio pagado por los F-16 es por un modelo estándar y que una vez en suelo argentino tienen que hacerle lo que se conoce como Modernización de Nivel Medio (MLU), cuyo precio no es poca cosa.

Súmenle la “hora de vuelo” del F-16 (cada hora que emplea la aeronave). Es uno de los más caros en comparación con las que propone el gobierno peruano.

Súmenle el mantenimiento calendario de las aeronaves. No es necesario explicar que en un avión de segunda, el mantenimiento es con mayor frecuencia y su costo es el más alto del planeta.

Asimismo, esos F-16A/B MLU Fighting Falcon comprados por Argentina a Dinamarca han pasado por una autorización expresa de EEUU. Son absolutamente negocios geopolíticos y Perú no está -por ahora- en el radar de Washington.

Felicito a la República Argentina por esta adquisición, porque los vuelve bastante disuasivos ante cualquier enemigo. Recordemos que en un conflicto lo primero que se anula de un país es su capacidad aérea.

Lástima que en nuestro país vayan a interpelar a un ministro por querer ponernos en una posición disuasiva en la región donde absolutamente todos han potenciado sus Fuerzas Armadas. Tenemos por aquí intereses de “mercas” más que de congresistas que –una vez más ante la historia– nos dejarían en posición de indefensión.

Si algunos manifiestan que hay coimas y similares de por medio, con absoluto derecho y lógica podríamos inferir que quienes acusan de esto son operadores de “mercas” y proveedores no seleccionados para esta adquisición.

Ya se ha dicho que esta inversión no es de un día para otro. Aún se tiene que esperar la decisión final del Ejecutivo, la disposición del Banco de la Nación para el endeudamiento interno, el convenio gobierno a gobierno, el cronograma de desembolsos según entrega, etc. etc. Son aeronaves nuevas. Esto no es de un día para otro.

Respecto a la mezquindad sobre el avión presidencial, les doy un dato, vendrá recién para el siguiente presidente. Además, el avión presidencial es cualquier aeronave donde se sube el o la mandataria. Mientras no lo usa la autoridad, realiza otras actividades del servicio,. No es el Air Force One.