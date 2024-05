Pacto social por la Educación. El ministro Quero ha expresado que está en camino un “pacto social por la educación” que reúna propuestas y voluntades para mejorar el sistema educativo. Ha anunciado como un primer paso tratar el tema de la infraestructura realizando un censo. Está bien. Pero, sería necesario disponer no menos de mil 500 millones de soles para el mantenimiento preventivo oportuno y efectivo para el 2025.

Meritocracia magisterial. En buena hora se avanza en el nombramiento docente para lo cual se han destinado 50 mil plazas. A eso se agrega convenios con seis universidades públicas para capacitar a los docentes.

Primer bimestre escolar. En los colegios se ha concluido el primer bimestre escolar. Ojalá que en la evaluación se haya roto el mito de que al comienzo los alumnos no pueden obtener logro destacado (AD) en sus áreas curriculares. Muchos padres inclusive comentan que lo importante es solo el último período de estudios.

Psicólogos escolares. El Minedu y el Minsa han firmado un acuerdo para que 4,600 psicólogos brinden servicio en colegios. Es una buena noticia. Pero hay que tener claro que la psicología escolar es un servicio educativo -no terapéutico- vinculado al trabajo tutorial- pedagógico- curricular con los docentes, tutores, auxiliares y padres de familia.

La Contraloría y la convivencia social de los alumnos. Me ha llamado la atención que la Contraloría verificará el trabajo en los colegios en lo referente al desarrollo socioemocional en los vínculos grupales de los niños y adolescentes”. El acompañamiento tutorial y pedagógico es muy complejo y especializado, no es una simple verificación de funciones y compromisos de gestión pública. ¿Podrá hacerlo con pertinencia la Contraloría? Tengo mis dudas, ojalá me equivoque.