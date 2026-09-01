En la edición impresa del diario Correo Lima del 25 de agosto, se lee en la página 10: «Muro cae sobre escolares; uno muere y otro queda herido». La nota agrega: «Tragedia ocurrió en actividades de colegio de Loreto. El Ministerio Público inicia diligencias, detuvieron al director del plantel y a un docente. Gobierno Regional anunció una revisión de las estructuras».

El lamentable hecho, ocurrido en el colegio Petronila Perea de Ferrando, en el distrito de Punchana en Loreto ha conmovido a la comunidad educativa. Todo parecería indicar, según las diligencias preliminares, que los dos estudiantes utilizaban combas durante trabajos de demolición en el plantel para destruir una estructura, posiblemente bajo la dirección de un docente. Esto, por cierto, sería grave. El Gobierno Regional anunció (recién) la revisión de las estructuras del colegio.

Me refiero a este caso porque, generalmente, en el contexto y la gestión educativa, la ciudadanía mira al Ministerio de Educación (Minedu) como responsable de lo que siempre ocurre en todas las comunidades educativas del Perú, sin tener en cuenta que la Ley General de Educación establece explícitamente como órganos responsables de la gestión directa del sistema educativo peruano a las instituciones educativas, las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y al Minedu.

En casos como este, la atención debe centrarse en la responsabilidad de la institución educativa, pero también en las competencias directas de la UGEL y de la DRE respectivas. El Minedu es el órgano rector del sistema educativo. Y junto con las autoridades judiciales deben actuar con severidad. Nuestras condolencias a los familiares y comunidad del colegio.