Orientación vocacional siglo XXI y mundo digital

Scott Galloway pregunta si al lado de los 4 grandes jinetes de la economía mundial (Amazon, Apple, Facebook y Google) surgirá un quinto que cabalgará igualmente sobre el mercado planetario. Cita como candidatos al chino Alibaba, Netflix, Disney+, Tesla, Uber, Walmart, Microsoft-LinkedIn, Airbnb, IBM, Verizon, AT&T, Comcast, Spectrum, etc. Luego se focaliza en la nueva orientación vocacional para el mundo digital (The four: The Hidden DNA of Amazon, Apple, Facebook and Google, de Scott Galloway, 2017, Cap. 9 y 10).

Los adolescentes están pasando por la peor crisis de la salud mental en décadas (vinculada al uso indiscriminado del teléfono inteligente); son más sedentarios y menos sociables, lo que aumenta su morbilidad y mortalidad. Duermen menos y mal, se aíslan más, y aquellos que pasan 5 o más horas diarias conectados tienen 71% más de riesgo de contraer algunos de los factores del suicidio. ¿Qué hay con su visión del mundo del trabajo y el creciente deterioro del nivel de vida de los empleos tradicionales de clase media -“es la peor época para ser un individuo promedio”-?

Es un mundo con muchos predadores, pocos ganadores y muchos perdedores.

La pregunta entonces que tienen que hacerse los jóvenes escolares y universitarios cuando están construyendo un plan de estudios y de vida es: ¿por qué un empleador o inversionista tendría que elegirte a ti en esta lotería económica en la que la tecnología digital crea mercados singulares, en los que un líder captura la gran mayoría de las utilidades y hace colapsar a todas las empresas menores?

Hecho eso, esforzarse para lograrlo.