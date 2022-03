Parecería que alguien quisiera relevar a nuestra Policía Nacional del cumplimiento de su misión, empeñándose en querer hacer lo que la policía debe y sabe hacer bien. Nada más populista.

De la larga lista de populismos, veamos los últimos:

POPULISMO 1: UN HELICÓPTERO DE LAS FF.AA. A CADA REGIÓN: Los helicópteros fueron adquiridos para cumplir las tareas de las Fuerzas Armadas. Esas aeronaves combaten al terrorismo, la minería ilegal, trasladan tropas en bases y puestos de vigilancia, abastecen a toda la frontera y evacuan personal cuando hay emergencias. Las FF.AA. también trasladan medios a la zona afectada, durante “El Niño”, en los huaycos, en pandemia, etc. Congraciarse con los gobernadores no ha contemplado la vida útil de los helicópteros y cómo reponerlos. Los usaran in extremis para cualquier cosa y cuando se les diga que necesitan mantenimiento, simplemente miraran a otro lado, dejando en estado calamitoso una de las más preciadas capacidades que tienen las FF.AA.

POPULISMO 2: LAS FFAA VAN A DAR SEGURIDAD CIUDADANA (EN APOYO A LA PNP): Este no tiene asidero legal. Las FF.AA. no tienen entrenamiento ni equipamiento para apoyar a la PNP en seguridad ciudadana. ¿Cómo sí pueden apoyar las FF.AA.? Que la PNP entregue a las FF.AA. varias de sus misiones como por ejemplo control de fronteras, rescate de rehenes, desactivación de explosivos, rescate en el mar, rescate en alta montaña, y que todos esos efectivos vayan a las calles a dar seguridad ciudadana.

POPULISMO 3: Las FF.AA. van a entrenar a los serenos en empleo de armas no letales. ¿De dónde han sacado que las FF.AA. pueden dar entrenamiento de armas no letales, si en las FF.AA. no existe ese material?

Sabemos que el populismo busca soluciones efectistas, sabiendo su fracaso. Sin embargo, nadie habla de poblaciones en sierra y selva sin agua ni desagüe, sin luz ni telefonía. ¿No debemos empezar por eso en vez de quedar bien con una regionalización que después de 20 años solo ha dado muestras de ineficiencia?