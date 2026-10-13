En 1971 inicié mi carrera trabajando en colegios públicos y privados en provincias y Lima. Desde 1981 hasta el 2000, además de trabajar en la docencia, participé en actividades educativas dentro y fuera del Ministerio de Educación como técnico y directivo. Y observé el debilitamiento del servicio de Orientación y Bienestar del Educando (OBE) creado con la reforma educativa de los 70, que se mantenía en una situación precaria a tal punto que en el Minedu había una sola especialista que veía lo concerniente a este tema. Lo observé con mayor detenimiento porque el año 1988 fui en el Minedu por varios meses subdirector general de Primaria y Secundaria.

Al mismo tiempo mi trabajo principal como docente, coordinador, tutor y director fue en el prestigioso colegio privado León Pinelo donde trabajé desde 1976 hasta el 2003 (salvo cuando fui 9 meses viceministro). En dicha institución educativa tuve mis mejores experiencias personales y profesionales con alumnos de primaria y secundaria. Y lo más significativo como maestro fue ser siempre tutor de niños y adolescentes.

Ser tutor fue una experiencia que me marcó profesionalmente porque era un servicio educativo de acompañamiento socioemocional y cognitivo-intelectual en un trabajo sinérgico que involucraba no solo al tutor del grado, sino a los directivos, psicólogos, auxiliares y padres de familia. La experiencia fue tan significativa que acompañé a tres promociones a Israel.

Por eso es que el 2004, en el Minedu creamos la Dirección de Tutoría y Orientación Educativa (DITOE), que inexplicablemente se desactivó en 2015. Y por eso, hoy que el ministro Chang anuncia su restitución como Dirección de Tutoría, Bienestar Socioemocional y Disciplina, me conmueve. Sobre todo, para una buena formación integral de los alumnos…¡Que así sea!