El candidato Roberto Sánchez presentó un nuevo y maquillado Plan de Gobierno que muestra total desconocimiento del sector pesquero. Propone medidas populistas que atentan contra la inversión privada y ponen en riesgo miles de puestos de trabajo.

Ataca a la pesca industrial de anchoveta diciendo que genera poco empleo, propone derogar el DS 024-2016 que regula la pesca incidental de juveniles, y que “la anchoveta, que debería alimentar a los peruanos, se destina a alimentar cerdos y salmones en el extranjero”, entre otros.

Desconoce que PRODUCE asigna una cuota de 150 mil toneladas de anchoveta al año para la flota artesanal y de menor escala, destinada para que los peruanos consuman anchoveta fresca o enlatada. Debería haber 150 millones de latas de conservas de anchoveta en el mercado, cifra similar a la de latas de atún, pero es casi imposible conseguir una lata de anchoveta. Ese es el verdadero problema.

La pesca industrial es motor de desarrollo económico y social. Genera 250,000 empleos directos e indirectos, y más de 3,500 MYPEs forman parte de la cadena de valor. Según el IPE, por cada puesto de trabajo en la pesca, se crean tres empleos adicionales.

Además, la pesquería peruana de anchoveta es un ejemplo mundial; reconocida por la OCDE, FAO y Universidades como Yale y Columbia al destacar los estándares de una regulación basada en ciencia y sostenibilidad. La FAO señala que es la pesquería de una sola especie más abundante y sostenible del mundo que contribuye con la salud y alimentación de millones de personas.

Acá no hay nada nuevo. Mentiras, ataque a la empresa privada y populismo que solo destruyen empleo y generan pobreza.