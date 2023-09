Auna semana de finalizada la Teletón 2023, que recaudó 8 millones 17 mil 217 soles, cifra menor a la meta que se planteó de 12 millones, los motivos sobre qué sucedió para que no se llegara a la cifra deseada, exige un escrupuloso análisis de la fundación que está detrás de esta jornada solidaria que recauda fondos a beneficio de la atención de los niños en el Hogar Clínica San Juan de Dios. Lo evidente, lo que notamos los televidentes, es lo que podríamos señalar como elementos que podrían haber generado un resultado adverso. Por ejemplo, imprescindibles son las horas de transmisión del show televisivo, porque estas sirven para solicitar al televidente su aporte y se le recuerda a cada instante cómo generar las donaciones. Este año, el evento se inició a las 11 de la noche, no es un horario estelar y luego de la apertura y algunas horas de espectáculo, se dejó de transmitir el evento en los canales de señal abierta. No hubo una transmisión ininterrumpida, como en otros años, esta se retomó al día siguiente en horas de la tarde y a las 10 de la noche todo finalizó. Este poco apoyo de las televisoras, a pesar que las redes de la Teletón estaban operativas, definitivamente pesó en la recaudación final. También se habla mucho de las figuras ancla de este año que representan a sus respectivos canales y por más buena voluntad que pusieron no fueron las más fuertes de cada televisora. ¿El resultado? Ver a Andrés Hurtado, que el año pasado había insultado al hermano Isidro Vásquez y a la Teletón, para volver remozado, con un nuevo discurso; la gente en redes se encargó de recordarle sus exabruptos lo que generó desconfianza. Siempre comparando con años anteriores, el show televisivo de la jornada solidaria 2023, que siempre fue un atractivo para el público que seguía el espectáculo, fue muy discreto. Al reducir los canales las horas de emisión de la Teletón, este fue escaso, y las figuras internacionales que llegaron para apoyar tuvieron poca exposición y a los talentos locales prácticamente no se les vio . Y hay algo que es vital y que en redes se convirtió en un tema tendencia: la exigencia de ser transparentes con lo que se recauda en la Teletón. Sabemos que existen entes fiscalizadores de los donativos y hay muchas obras que se han hecho con el dinero que sobre todo se gasta en la atención de los pacientes, todo esto se debería comunicar a la gente para evitar comentarios sin sustento. Por el bien de los niños, esperemos que el próximo año, la Teletón consiga los objetivos trazados.