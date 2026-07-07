Días atrás, en una intervención policial que es materia de investigación, un policía de la unidad de seguridad bancaria disparó y acabó con la vida de un ciudadano venezolano que junto a su cobradora –la que agredió al agente–, se resistió a la acción de la autoridad en Los Olivos y luego intentó embestir al efectivo para escapar.

El caso merece ser analizado al detalle y ser sometido a una minuciosa investigación para determinar si el policía actuó de acuerdo a los prodecimientos establecidos para estos casos. La Defensoría del Policía ha sacado cara por el agente, pero algunas voces afirman que hubo un exceso que debe ser sancionado.

Sin embargo, más allá de eso, lamentablemente se está haciendo costumbre que muchos choferes de transporte público pongan ilegal y salvaje resistencia a las intervenciones de las autoridades policiales o administrativas, sea porque no tienen la documentación en regla o simplemente porque creen que acá impera la ley de de la selva.

Son muchos los policías e inspectores de tránsito que son embestidos, secuestrados dentro de unidades en fuga o simplemente agredidos por energúmenos al volante, muchos de ellos extranjeros, que deberían recibir las más duras sanciones penales.

Actitudes como estas no se pueden permitir en ningún país con autoridades que deben ser respetadas.