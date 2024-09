La semana pasada Proinversion adjudicó en tren Huancayo – Huancavelica, más conocido como Tren Macho, después de casi 17 años. Esta obra que pertenece al Ministerio de Transportes fue encargada a Proinversion a inicios del año pasado, iniciándose desde entonces un trabajo coordinado con para lograr el objetivo, esto es, iniciar su modernización a través de una asociación publico privadas. Sería mezquino no reconocer el logro de Proinversion en este hito.

Buenas noticias sin lugar a dudas, pero lo bueno está aún por empezar pues es la ejecución de todo contrato de infraestructura el reto y lo que determinará que la ciudadanía tenga los servicios públicos en los tiempos programados. Es bueno que avancemos en la adjudicación de proyectos, pero no dejemos de ver el bosque completo, el fortalecimiento de los equipos que administran los contratos de concesión y/o de obra pública es una medida necesaria.

Para la mejora de la ejecución contractual se necesita fortalecer y especializar al servidor público a cargo de la administración de dichos contratos. La ingeniería no debe reducirse a problemas legales o administrativos, la realidad no puede superar al papel y nuestras normas, procesos y equipos profesionales deben estar configurados para hacer que la realidad supere siempre a la ficción (créame amable lector que no siempre es así).

Y en tiempos de inteligencia artificial, resulta inaudito que las entidades públicas aún tengan su información en documentos no sistematizados. El Estado peruano podría embarcarse en un proyecto de digitalización de los expedientes técnicos y adendas en obras públicas y Asociaciones Público Privadas para encontrar evidencia que pueda aportar a las políticas públicas destinadas a mejorar la gestión de la infraestructura.