“No te olvides de vivir un poco. Tu muerte vendrá en un día normal, en medio de planes inconclusos, y el mundo continuará sin ti.” Esta, es una frase que leí en un post de mi hijo, y me hizo reflexionar profundamente. Lo cierto es que hay frases que no solo se leen: se sienten. Irrumpen en la rutina como una verdad incómoda, pero necesaria. Esta en particular, no busca ser trágica, sino profundamente reveladora. Postergamos lo importante en nombre de lo urgente y llenamos los días de pendientes. Y en esa carrera silenciosa, nos olvidamos de lo importante que es vivir cada momento como un regalo precioso.

Lo inquietante de esta frase no es la muerte en si misma (todos moriremos algún día) sino su normalidad. Cuando ella llame a nuestra puerta no habrá necesariamente un anuncio puntual ni posibilidad de una despedida dramática. Puede ocurrir un lunes o un domingo cualquiera, un día común, interrumpido sin aviso, mientras aún quedan palabras por decir, mensajes sin responder, abrazos postergados y sueños a medio construir. Y el mundo, a pesar de todo, seguirá moviéndose y transformándose sin parar.

Lejos de ser pesimista, esta idea puede liberarnos. Si la vida es finita y frágil, y lo entendemos así, entonces cada día puede adquirir un valor extraordinario. Vivir “un poco” no implica grandes hazañas, sino estar presentes en lo cotidiano: en una conversación, en una risa compartida, en un silencio que acompañe a quienes queremos, en un instante verdaderamente compartido. Quizá el mayor error de los seres humanos no sea morir con planes inconclusos —eso es inevitable—, sino vivir sin haber sentido realmente lo que hacemos; sin habernos detenido a mirar, agradecer y disfrutar los momentos más simples. Porque al final, no se trata de cuánto hicimos, sino de cuánto vivimos y disfrutamos lo que hicimos.

Esta reflexión no busca generar miedo, sino despertar nuestra conciencia. Es una invitación a reconectar con lo esencial y lo más simple, a recordar que la vida transcurre solo ahora y no “cuando tenga tiempo”, a entender que no necesitamos correr a prisa sino vivir el presente con intención. Tal vez esta frase, que me regala mi propio hijo, sea la enseñanza más poderosa detrás de las palabras: no esperes que la vida apague tu luz antes de entender que estabas demasiado ocupado para vivirla a plenitud.