Momentos de terror, angustia y dolor, vivieron un padre y su hijo, luego que debido a la lluvia registrada la noche del último lunes en la provincia de Sullana, uno de los rayos, que estuvo acompañado de truenos y relámpagos, cayera sobre una antena y los dejara con diversas quemaduras en el cuerpo y, además, con problemas al escuchar.

Este inusual hecho, fue cerca de las 8 de la noche y afectó en mayor intensidad a los pueblos del distrito de Marcavelica, cerca de la Panamericana, en la vía Sullana a Talara.

Uno de los más afectados fue el sector Las Palmeras del centro poblado de Mallares, donde en 2 inmuebles de un grupo ubicado en un cerro, cayó un rayo en una antena de televisión, que destrozó parte del techo y viga de una puerta. Incluso, dejó con diversas quemaduras en la espalda al agricultor Miguel Oblea Zegarra (33).

“Había llegado cerca de la 8:30 de la noche a dejarle la comida a mi papá (Manuel Oblea Ruiz) a su casa que está a unos metros de la mía. Pero cuando conversaba con él, en la puerta, cayó un rayo en la antena de televisión (techo),que destuyó una caña que la sostenía. Además, parte del techo”, dijo Oblea a Correo.

Asimismo indicó que la fuerte descarga hizo que todo el cableado eléctrico se incendie y queme el televisor. También, malogró diversas cosas de esa casa y otra casa contigua de un familiar.

“Cuando cae el rayo, me aventó a unos metros (en la casa), donde quedé inconsciente. Y más allá, fue aventado mi papá (Manuel)”, dijo.

Indicó que tras este hecho, pudo haber muerto, pero siente que Dios le dio otra oportunidad.”Fue horrible lo que pasamos (tras el rayo), quedé inconsciente y tirado. Ahí, pensé en mis hijos, me dí fuerzas y me levanté para ir a verlos como estaban (viven a pocos metros), pero cuando llegué allá, me descompensé y caí. De ahí recuerdo que me llevaron en una ambulancia. Sinceramente, es un milagro de Dios que esté con vida. He vuelto a nacer. Creo que aún no estaba en la lista de Dios para morir”, dijo Miguel Oblea.

RAYO MATÓ ANIMALES

Los rayos también cayeron en el caserío Durand del distrito de Lancones, donde uno de ellos impactó en una antena de televisión y provocó que se incendie los cables de electricidad. Además, afectó más de diez casas de la zona.

A la vez, lamentablemente, las descargas eléctricas mataron a 5 cabras y 2 cerdos de la pareja de esposos Sitimberio Gálvez Olaya y Juana Castillo Olaya. Asimismo, quemó los medidores de luz de las casas, que terminaron en el suelo.Ante esto, los pobladores pidieron ayuda urgente a las autoridades porque sus pueblos se quedaron sin energía.

