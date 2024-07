La empresa minera Southern Peru comienzan hoy las labores para retomar el proyecto Tía María, en el distrito de Cocachacra, de la provincia de Islay. Sin embargo, persiste la negativa en una parte de la población local para la ejecución de este proyecto.

En entrevista para RPP, el alcalde de Cocachacra, Abel Suárez, negó que la empresa haya tenido un acercamiento con la población, como se refiere en el memorando de Southern.

“Yo jamás me he reunido con ellos (Southern), jamás he conversado, ni un segundo he podido conversar con ellos, porque yo no puedo conversar con una empresa irresponsable, que quiere entrar a la matoneada aquí, a la población de Cocachacra”, expresó el burgomaestre.

Como se sabe, en la comunicación de Southern, la empresa sostiene que existen las condiciones sociales para sacar adelante este proyecto de gran importancia para el país.

“Como es de conocimiento público, desde la obtención de la autorización de construcción en el año 2019 se han venido sosteniendo reuniones con el gobierno a fin de determinar el momento más adecuado para el inicio de construcción del proyecto Tía María. Estando dadas las condiciones sociales y políticas en la provincia de Islay, la región y a nivel nacional, se comunica el reinicio de actividades en el proyecto Tía María con fecha 1 de julio de 2024″, se lee en el comunicado de la compañía.

El alcalde refirió que el reinicio de actividades del proyecto Tía María ha generado una gran preocupación entre la población local. Incluso indicó que hay varios habitantes que se reúnen en los sectores de La Curva, Punta de Bombón y Cocachacra, con el fin de dar una muestra de su oposición al proyecto minero.

Así también, mencionó que la empresa no quiere pagar impuestos en el Valle de Tambo. Una afirmación que no ha sido corrobora por la empresa.





