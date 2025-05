Miguel Antonio Rodríguez Díaz alías “Cuchillo” acusado de la matanza en Pataz que terminó con la vida de 13 mineros en un socavón habló desde la clandestinidad y aseguró ser inocente de los crímenes que se le imputan.

Rodríguez, quien fue vinculado por las autoridades como presunto responsable del violento ataque que enlutó a 13 familias, afirmó que desde hace dos años no realizó visitas al distrito de Pataz, provincia del mismo nombre, región de La Libertad, y antes de ello se dedicaba al comercio.

Desde Cuarto Poder, rompió su silencio y afirmó que se pondrá a disposición de la justicia, siempre y cuando se brinden las garantías correspondientes. “La presidente y la Policía se han dejado llevar por las noticias y el grupo de poder, como La Poderosa. Me están confundiendo con otra persona”, relata.

Indica no ser de Pataz y no haber vivido nunca en la zona. “Pero si conozco y si he ido a Pataz a vender mi arroz, a hacer comercio”, continuó, afirmando que la última vez que estuvo fue hace dos años.

Si bien, aparecieron testigos que aseveran su presencia en la zona el 25 y 26 de abril en el socavón, Rodríguez expresó que se tratarían de personas que buscan culparlo por algunas razones.

“Tengo evidencias y pruebas suficientes para demostrar mi inocencia”, apuntó.

A la consulta de porque no regresa al Perú si dice ser inocente, agregó que no hay justicia y si no encuentran nada, siembran. “Yo no quiero volver al penal, porque yo ya he vivido ahí”.

PASADO

Antes de ser perseguido por la justicia, Miguel Rodríguez sirvió al Ejército peruano cuando tenía 18 años aproximadamente y su apelativo era “Carón”, mientras que “Cuchillo” fue tomado cuando estuvo en el penal.

Tras cumplir su condena y salir en libertad, alías “Cuchillo” empezó a sonar en Pataz y pasó de “chalequear” a brindar servicios de seguridad a cabecillas de organizaciones criminales y convertirse en uno de ellos. Poco a poco se habría adueñado con violencia de los socavones, aunque esta versión fue negada.

“Yo jamás he mandado a matar, jamás en vida”, aseguró.

Asimismo, señaló que espera que la justicia encuentre al verdadero culpable y envió las sentidas condolencias a las familias de los 13 trabajadores.

Por otro lado, denunció que efectivos de la Policía Nacional que trabajan en complicidad con bandas criminales en Pataz estarían detrás del atentado crimen. “No tengo orden de capturado. Yo estoy limpio. No soy un delincuente, ya me ha rehabilitado", manifestó.

El alías “Cuchillo” es recordado por su pasado delictivo, pero según él, ese capítulo ya está cerrado. Pese a su testimonio, las autoridades continúan su búsqueda como parte de las investigaciones.