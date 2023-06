El alcalde provincial de Sullana, Marlem Mogollón Meca, criticó la labor de los funcionarios que él designó y que perciben tentadores sueldos que les aumentaron, debido a que no vendrían trabajando de manera eficiente. Además, anunció el cambio de varios de ellos en los próximos días.

La autoridad se mostró mortificado con sus funcionarios. “Efectivamente, se van a realizar algunos cambios necesarios para mejorar la gestión. Yo me estoy dando cuenta que el alcalde está corriendo a 100 kilómetros por hora y algunos funcionarios están en 20 (kilómetros). Han convertido en su parcela (su trabajo) y eso a mí me indigna. La gestión no corre alrededor de cada uno de los funcionarios, los funcionarios deben correr alrededor de la gestión, porque la gestión representa a la población...” indicó Mogollón.

Asimismo, siguió refiriéndose a sus funcionarios de manera deportiva. “(...) Resulta que algunos no cuentan con la talla y pierden el balón, pero los que pierden el balón van a tener que dar un paso al costado”, señaló el alcalde Marlem Mogollón Meca.

Cabe mencionar que en marzo y mediante Resolución de Alcaldía 0302-2023/MPS, decidieron incrementar los sueldos a los funcionarios, entre ellos, el gerente municipal, los gerentes y subgerentes a quienes les aumentaron considerablemente sus sueldos a pesar de la labor que realizan y que es muy cuestionada por la población.

