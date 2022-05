Amalia Moreno Vizcardo informó que recién hoy, miércoles 18 de mayo, que el Gobierno la retiró del cargo como jefa de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), y designó para esa función a Robert López López.

“Hoy también me enteré por el Diario Oficial El Peruano de la designación de un nuevo director de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y yo como funcionaria pública me toca respetar las decisiones de Gobierno. Mi cargo es un cargo de confianza y creo que nosotros hemos hecho grandes cambios en la gestión y estamos muy orgullosos del trabajo realizado”, sostuvo en diálogo con RPP.

Moreno Vizcardo mencionó que tras conocer su salida del organismo adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, varias personas se han comunicado con ella para resaltar la labor ejecutada frente a la ARCC desde octubre del 2019.

“No he parado en recibir llamadas de agradecimiento de representantes agrícolas, y de unidades vecinales por las que estamos trabajando. Todos me quieren hacer reconocimiento y demás, y creo que es gracias a las 6 mil 273 intervenciones que hemos entregado en plena pandemia”, remarcó.

Al ser consultada sobre si considera una falta de respeto la forma en que el Ejecutivo da por concluida su designación y anuncia al nuevo presidente ejecutivo, respondió: “Sinceramente, sí, porque creo no hacía mucha diferencia en hacer una llamada o llamarme al despacho del premier y decirme: ‘ya no queremos contar contigo’. Yo estoy en Tumbes porque ayer estuve en Chiclayo y por tierra me he dirigido a Tumbes para hacer otra actividad. Tenía otras reuniones de trabajo en la mañana. Si me hubieran comunicado, yo ya estaría en Lima entregando el cargo como corresponde”, explicó.

La exjefa de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios agregó: “Creo que esas formas sí son importantes, y de verdad lo digo como una reflexión, no como una queja para poder mejorar y poder saber dirigir a nosotros los funcionarios públicos que también somos ciudadanos y ciudadanas que trabajamos siempre por el Perú incansablemente incluso dejando temas personales para poder sacar adelante a nuestro Perú, y por lo menos creo que una deferencia de comunicación es importante. Es mi reflexión y sugerencia para el Gobierno para que le vaya mejor”.

Amalia Moreno detalló que, aproximadamente unos 16 mil 869 millones de soles, han sido ejecutados a favor de las 13 regiones afectadas por el Fenómeno El Niño costero del 2017. “Creo que nosotros como avance sí consideramos las obras culminadas y la que están en ejecución tenemos aproximadamente un 80% de avance del plan total del plan de reconstrucción con cambios”, acotó.

Moreno aseguró que hará una entrega de cargo responsable a fin que el nuevo jefe de la ARCC, Robert López López, acceda a toda la información.

Finalmente, detalló que ha tenido por lo menos dos reuniones con el primer ministro Aníbal Torres. “Su equipo ha trabajado muy bien con nosotros y nos ha ayudado en todo lo que necesitamos para continuar con esta gestión. Creo que han reconocido que somos la principal unidad ejecutora, o sea, la que más ejecuta en todo el gobierno nacional es la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y eso es gracias al ministerio de Economía y el equipo del premier”, dijo.