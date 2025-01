A través de redes sociales, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) condenó las declaraciones que realizó el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, luego de que una periodista le realizara una consulta durante una conferencia de prensa de este viernes. Asimismo, el titular del Mininter exhortó a la prensa a “hacer las preguntas con un poco más de inteligencia”.

La ANP rechazó lo expresado por Santiváñez, además, citaron lo declarado por el ministro, quien acusó a la reportera de difamación.

“Al preguntar por el Gral. Héctor Petit investigado por compras irregulares para PNP durante pandemia, (Santiváñez) señaló “Usted al hacer esta pregunta lo está difamando (...) No merece que una periodista que no está informada lo mencione contrastándolo con una organización criminal”, se lee en una parte de la publicación.

Posteriormente, la ANP recogió la denuncia de la periodista, quien asegura que el personal de la Municipalidad de Lima, estuvo grabándola tras dicho incidente.

“La ANP rechaza declaraciones del ministro, que una vez más menosprecia profesionalmente a una colega”, concluyen.

(1/3) La @ANP_periodistas condena declaraciones de ministro del Interior, Juan José Santiváñez, al responder a reportera Karen Santillán de @exitosape durante rueda de prensa en la @MuniLima al responderle que "hagamos la pregunta con inteligencia" pic.twitter.com/JVxvvBTlKC — ANP Perú (@ANP_periodistas) January 25, 2025

Ministro del Interior defendió su gestión y respondió a sus detractores: “No saben absolutamente nada”

Pese a la ola de inseguridad ciudadana en nuestro país, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, expresó su satisfacción por el trabajo desplegado en materia de seguridad y afirmó que este es resultado de planes estratégicos.

En un evento en el distrito de Cercado de Lima, el titular del Mininter agradeció a Rafael López Aliaga por haberse puesto a disposición suya y colaborar en la lucha contra la criminalidad.

Además, señaló que quienes critican su gestión al mando del Ministerio del Interior “no saben absolutamente nada”.

“Para mí es sumamente satisfactorio saber que contamos con una gran cantidad de aliados para seguir dando una lucha férrea contra la inseguridad ciudadana y, sobre todo, en apoyo del sector Interior y de la Policía Nacional del Perú (PNP). Me refiero al alcalde López Aliaga, quien antes de asumir su cargo ya había adelantado su voluntad para colaborar con la seguridad”, sostuvo.

Según sus declaraciones, el ministro del Interior asegura que su cartera enfrenta con decisión a la criminalidad y aprovechó en responder a sus detractores.

“Este trabajo articulado ha permitido que se haga posible la lucha contra el crimen que enfrentamos. Algunos sectores dicen que no tenemos estrategia, no tenemos planes... se puede advertir que no saben absolutamente nada. Es precisamente por estos planes que se van desarrollando que estamos logrando la captura de criminales”, agregó.

“Y seguimos capturando, y seguimos deteniendo... Y eso, ¿es eso acaso suerte? ¿Es eso no tener un trabajo demostrado?”, finalizó.