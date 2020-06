La Contraloría General de la República reportó faltas administrativas en la obra que realiza el Gobierno Regional de Arequipa en las instalaciones del hospital Goyeneche destinado a la atención de pacientes con COVID-19.

Según el informe de control concurrente del Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Emergencia para la Atención y Manejo clínico de casos COVID-19 en el hospital III Goyeneche, que se realizó del 21 al 28 de mayo, señala que la entidad regional no sustentó con documentos la ejecución de esta obra.

Los fiscalizadores de la Contraloría habrían detectado que no existe un contrato con la empresa constructora del proyecto, pese a que los trabajos empezaron el 17 de abril. Cuando se solicitó esta documentación los encargados del proyecto negaron su existencia.

Esta información se confirma en la página del Seace, donde todavía no se encuentra registrado.

Otro problema que se encontró fue que no existe la documentación que sustente el inicio de obra; es decir, no se contaría con el expediente técnico para la construcción del proyecto. Además, durante la visita no se encontró el cuaderno de obra, por lo que no se tiene registro de información sobre la entrega del terreno para confirmar el inicio del proyecto.

También se conoció que la compra del equipamiento no se habría desarrollado dentro de los plazos correspondientes, lo que ocasionaría que la nueva emergencia no sea entregada dentro de los plazos señalados, afectando la atención de los pacientes.