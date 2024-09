Dos Hermanos identificados como Hugo y Julio Cesar Quille Huayhua, fallecieron ayer al caer el auto la que viajaban hacia el río Cotahuasi en la provincia de La Unión, mientras retornaban a Arequipa tras participar de una fiesta costumbrista en el anexo de Huillac, distrito de Alca, y a pesar del tiempo transcurrido los cuerpos de las víctimas permanecen sobre la tolva de una camioneta policial estacionada en el centro de salud de Alca.

El fatal accidente ocurrió minutos después de las 9 de la mañana en el sector conocido como Chucmay Chico, ubicado a la altura del km 15 de la carretera Alca - Puica. Por motivos que aún son materia de investigación, el vehículo que conducía uno de los hermanos se despistó hacia el barranco de más de 300 metros de profundidad y acabó en medio del río Cotahuasi. Hasta el lugar se trasladó el personal del centro de Salud de Alca, quienes rescataron a los heridos, pero durante su trasladado al establecimiento de Salud, Hugo y su hermano menor fallecieron.





Cuerpos expuestos

A pesar de que la muerte de los hermanos ocurrió la mañana de ayer, sus cadáveres permanecen sobre la tolva de la camioneta de la Policía, estacionada a un costado de la comisaría.

Los familiares de las víctimas indicaron que la policía les dijo que como no hay morgue ni peritos en Alca, debían trasladar los cuerpos hasta la morgue del hospital de Aplao en la provincia de Castilla, pero por descoordinaciones con la fiscalía no se ha hecho el traslado.

“Nosotros aceptamos ayer que los lleven (morgue de Aplao) pero no lo han hecho hasta ahora. No es justo que nos tengan así, los cuerpos de mis primos estuvieron expuestos a la mirada de todos. Mejor que nos los entreguen, no más para enterrarlos de una vez”, dijo una prima de los fallecidos en comunicación telefónica con Correo. Esta mañana los pobladores de Alca advirtieron que si la Fiscalía no toma una decisión, ellos se llevarán los cuerpos para sepultarlos en Huillac.

Hugo y Julio César trabajan en Arequipa y cada año viajaban a su natal Huillac para participar de la fiesta en honor Santa Rosa de Lima, la tarde del domingo participaron de una corrida de toros donde capearon por última vez a los astados. Elsa Quille compartió en sus redes sociales imágenes de uno de sus hermanos mientras sorteaba las embestidas de novillo que le toco lidiar, mientras el sol de la tarde caí.

Fue el último capeo de los jóvenes hermanos en circunstancias que aún se desconocen. Hugo era el mayor, tenía 29 años y deja dos hijos de 10 y 8 años. La familia pidió ayuda para costear la sepultura y sobre todo darle un apoyo a los hijos de Hugo. Cualquier apoyo pueden hacerlo llegar al número de Yape 962605663 Geronimo Quille Mendoza. Primo de los fallecidos.

Al respecto, la fiscal provincial Elsa Mirian Aparicio Mora de la Fiscalía Provincial Mixta de La Unión, dispuso y coordinó con la Unidad Médico Legal de Arequipa para el traslado de los cuerpos del centro de salud de Alca a la Unidad Médico Legal del distrito de Aplao (Castilla) a cargo de la Policía. La medida se asumió ante la ausencia de un técnico necropsiador en la provincia.

