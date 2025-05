El cardenal Pedro Barreto volvió este domingo a Lima tras participar en seis de las doce sesiones de las reuniones previas al cónclave en Roma, donde cardenales de todo el mundo debaten el perfil del nuevo Papa.

Desde la Casa de Retiro San Francisco Solano, Barreto detalló que existe consenso en continuar las reformas iniciadas por el papa Francisco, especialmente en temas de transparencia, lucha contra abusos y sinodalidad.

Pedro Barreto, que no votará por superar los 80 años, destacó que el próximo Papa debe ser sensible a problemas como la guerra, la pobreza y la migración , y que la elección es fruto del discernimiento colectivo, no de campañas personales.

Controversia por la presencia de Cipriani

La presencia en Roma del cardenal Juan Luis Cipriani, sancionado en 2019 por el Vaticano tras denuncias de abuso, ha generado polémica. Aunque por edad no puede votar en el cónclave, Cipriani asistió a las congregaciones generales y al funeral del papa Francisco, usando vestimenta cardenalicia pese a las restricciones disciplinarias que se le impusieron.

Cipriani justificó su presencia alegando que fue convocado por el decano del Colegio de Cardenales, aunque sectores dentro y fuera de la Iglesia han criticado su aparición, considerándola una afrenta y un acto de desobediencia. El único cardenal peruano con derecho a voto será Carlos Castillo, de 74 años.

Cardenales latinoamericanos, incluido Barreto, han resaltado la importancia de la unidad y la pluralidad en la Iglesia, subrayando que el nuevo Papa debe ser un pastor cercano, capaz de responder a los desafíos globales y continuar el legado de Francisco, especialmente en apertura y compromiso social.