Arlette Contreras: Fiscalía pide nuevo juicio con otros jueces tras sentencia a favor de su agresor

La Fiscalía solicitó al Poder Judicial se disponga de un nuevo juicio a cargo de otro juzgado para el caso de Arlette Contreras luego de que su agresor Adriano Pozo fue absuelto de los delitos de feminicidio y violación sexual en grado tentativa.

Itala Farfán Wilson, titular de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga, solicitó se declare la nulidad del proceso y formalizó el recurso de apelación contra la polémica sentencia que dio del Poder Judicial el pasado viernes en Ayacucho en desmedro de Arlette Contreras.

Tras expresar que apelará la absolución de Adriano Pozo, Arlette Contreras sostuvo: “La decisión del Poder Judicial es asquerosa, es abominable. Esta no es una Corte Superior de Justicia, sino de injusticia. Me siento muy indignada en nombre de todas las mujeres del Perú. No solo he sido víctima de Adriano Pozo, sino del sistema de administración de justicia. Definitivamente, no se respetan y no se protegen los derechos de las mujeres en este país y así decimos que estamos luchando en contra de la violencia hacia la mujer. Qué hipocresía de parte del Poder Judicial”

En relación con las medidas que tomará contra la absolución de su agresor, la joven precisó que apelará el fallo a favor de Adriano Pozo y continuará con su labor de defensa de todas las mujeres víctimas de violencia en el país.