El alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, ha visto en el parchado de pistas, una oportunidad para demostrar que “trabaja”. Hay jirones del centro histórico como Gamarra, Colón y San Martín, que fueron cerrados, aun cuando, los trabajos no se ejecutan al mismo ritmo en las vías restringidas, situación que ha provocado desorden y más cuestionamientos a la sentenciada autoridad.

Cuestionan

El presidente del Frente de Defensa del Taxista de Trujillo (Fredett), Mario Moreno León , aseguró que ningún taxista está en contra del parchado de pistas en el centro de la ciudad y vías periféricas. Sin embargo, aseguró que es evidente que no existe ningún plan operativo.

“Ningún conductor está en contra del parchado, pero si estamos en contra que hagan los parchados sin planificación, pero qué se diga el nombre de la empresa a cargo de los trabajos. Además, las esquinas o las cuadras en donde se están parchando, no han dejado ni siquiera una calle para que los conductores puedan circular”, indicó.

El alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, en tanto, fiel a su estilo y a través de la red social Facebook, presenta estas intervenciones como obras.

Para Moreno, definitivamente, los taxistas se equivocaron al apoyar a Fernández durante la campaña electoral del 2022.

“Estos son solo trabajos paliativos. Cuando uno le dice sus verdades al alcalde, nos insulta a través de redes sociales y manda a sus inútiles de gerentes que tiene para ver esta situación”, añadió.

Acciones

El regidor de Trujillo, Andrés Sánchez Esquivel, mencionó que pedirán que les den detalles sobre estas intervenciones que lidera Arturo Fernández.

“Es un desorden total y no hay ni un plan de contingencia. Lo que hace el sentenciado alcalde no son obras, porque intervienen en apenas 20 metros y no existe ni un expediente técnico”, aseguró.