A 30 años de cárcel fue sentenciado un sujeto acusado de asesinar a pedradas a su conviviente y abandonar el cadáver en un desolado paraje, en el distrito de Kimbiri de la provincia de La Convención, en Cusco. La condena fue impuesta por el Juzgado Penal Colegiado de Kimbiri de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho.

Se trata de Anderson Mendoza Bojórquez (20), quien fue hallado culpable del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de feminicidio en agravio de su pareja sentimental y madre de su pequeño hijo, Candy Perlita Pacheco Vallejos (18).

El horrendo crimen ocurrió en junio del 2019, cuando el imputado Anderson Mendoza en compañía de su conviviente Candy Pacheco y su menor hijo retornaban a su vivienda a bordo de un mototaxi.

El imputado manifestó que bebieron licor en una discoteca, pero al retornar su pareja quería bajarse y seguir divirtiéndose, lo cual originó una discusión.

“Estuvimos en una discoteca, pero ella no quería ir a casa a descansar, incluso quiso saltar del mototaxi y eso me molestó. Paré el vehículo antes de llegar al puente Pacca Rumi y bajamos. Le dije ‘qué te has creído’ y la empujé con una mano, ella cayó al piso. Agarré una piedra que había en el suelo y la golpeé en la cara, no sé cuántas veces. Luego me fui a la casa de mi madre con mi hijo, que estaba en el asiento de atrás, y me quedé dormido”, narró fríamente ante las autoridades.

Todo ocurrió en presencia de su pequeño hijo, quien se encontraba llorando al observar esta desgarradora escena.

Los magistrados a cargo del caso hallaron culpable al imputado y lo condenaron a 30 años de prisión.