El peligro. Los pobladores de la comunidad de Huascahura están en peligro, pues el agua que consumen no es debidamente tratada y ello podría atentan contra su salud. Así lo advierte un reciente informe de fiscalización del Consejo Regional de Ayacucho (CRA).

El informe de la a Comisión de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Consejo Regional, aprobado por mayoría, evidencia que los operadores del sistema de tratamiento de agua de consumo humano, no estarían cumpliendo los parámetros de campo (PH, turbidez y cloro residual), debido a que el sistema de cloración del agua potable no funciona (no cuenta con el gotero auto compensante), con el que no se está garantizando la calidad del agua. El agua sin cloro residual ocasiona la presencia de bacterias que causan enfermedades gastrointestinales como la diarrea aguda, incrementan la desnutrición crónica infantil y la anemia;.

Además se imcumple el marco normativo de la calidad del agua de consumo humano, que podrían provocar daños a la salud colectiva y al bienestar general que son considerados delitos contra la salud pública.

La infraestructura del sistema de tratamiento (sedimentador, filtro y reservorio), del centro poblado de Huascahura esta deteriorado que no permite tratar el agua y darle la calidad para el consumo humano; requiere de mejoramiento y rehabilitación de su infraestructura sobre todo en lo que respecta en materia sanitaria.

INFORME CONTRADICE A SISTEMA DE DIÁGNOSTICO

Según el Sistema de Diagnóstico sobre Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Ámbito Rural (Datass) el sistema de tratamiento de agua está en buenas condiciones, la comisión de fiscalización evidenció que estos datos no son ciertos, conllevando a no acceder a presupuesto de mantenimiento. Cabe señalar, el Datass, en el ámbito regional es administrado y gestionado por la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Drvcs) con el apoyo de los gobiernos locales. De acuerdo a los hechos, ambas instancias no estarían realizando un trabajo articulado en la actualización de la información.

La Dirección Vivienda y Saneamiento, cada año ejecuta la actividad de fortalecimiento de capacidades a los responsables de las Áreas Técnicas Municipales, promotores y operadores de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento en la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable de los centros poblados, mediante el programa presupuestal 0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural. En la visita al sistema de tratamiento de agua del centro poblado de Huascahura, de la muestra aleatoria y el análisis de laboratorio realizado por el personal de la Dirección de Salud, se obtuvo que el cloro residual es inferior al límite mínimo permisible de 0.5 mg/l, lo que indica un inadecuado proceso de desinfección del agua que se viene distribuyendo en esta localidad; lo mismo ocurre con la turbidez, el Ph y la conductividad del agua.

Ello demuestra que los operadores no estarían realizando su trabajo de acuerdo al marco normativo de operación y mantenimiento, por no contar con los conocimientos suficientes por falta de capacitación durante los últimos 8 años por parte de la Dirección de Vivienda y de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Por consiguiente, se podría decir que el fortalecimiento de capacidades que viene brindando el ente rector regional tiene debilidades en la planificación y programación, debido a la información distorsionada en el sistema de información.

El puesto de salud de Huascahura está a cargo de la vigilancia de la calidad de agua para consumo humano de 7 centros poblados, pese a sus limitaciones de personal, equipos e insumos, cumple con el monitoreo de parámetros de campo reportando los datos de cloro residual determinados con el comparador de disco y Ph con tira reactiva; instrumentos que no garantizan una lectura correcta del análisis de la muestra por su antigüedad y su evaluación por medio visual. Para contar con datos confiables, el mencionado establecimiento debería contar con equipos mínimos para el monitoreo de parámetros de campo como: el colorímetro, conductímetro, peachímetro, turbidímetro, GPS, caja conservadora e insumos; los cuales han sido requeridos a la Dirección Regional de Salud, que a la fecha no fueron atendidos.

Las observaciones de la Comisión Fiscalizadora fueron derivadas al gerente general del Gobierno Regional de Ayacucho quien debe disponer al gerente regional de Desarrollo Social, el seguimiento y monitoreo a las acciones de fortalecimiento de capacidades de asistencia técnica. De igual manera, la implementación de la posta de salud del centro poblado de Huascahura.