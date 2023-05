La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Paucar del Sara Sara podría quedarse en la calle, si la municipalidad de la provincia decide desalojarlos de los espacios cedidos. Esto, luego que el alcalde de la Municipalidad Provincial de Paucar del Sara Sara, Augusto Cayo Cayo, envió una carta notarial y le dio un plazo de 10 días para desalojar las instalaciones municipales que actualmente vienen ocupando temporalmente, pese a que el personal que labora en esta entidad no tiene donde trasladarse.

“El mes pasado hemos recibido un documento pidiéndonos que desocupemos, hemos respondido que no lo vamos a poder hacer porque no tenemos donde ir y no está previsto un presupuesto para el alquiler de un local”, informó Juan Huachaca Collao, director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Paucar del Sara Sara.

El funcionario detalló que la gestión de Cayo Cayo envió primero un oficio pidiendo el desalojo de los ambientes, y posteriormente remitió una carta notarial dándoles un plazo de 10 días para que abandonen las instalaciones municipales.

“Hemos pedido la compresión del alcalde porque es imposible para nosotros movernos de un día para otro y que nos continúe dando en cesión de uso por un tiempo hasta que podamos gestionar presupuesto para alquilar ambiente o construir nueva infraestructura”, dijo el director.

Cabe mencionar que actualmente la UGEL alberga a alrededor de 50 trabajadores administrativos, los que se distribuyen en 10 a 12 oficinas acondicionadas en los ambientes municipales.

Los trabajadores se reunieron y respondieron de manera unánime que no están en condiciones de retirarse del lugar, pese a que hace 3 años, la oficina municipal de Defensa Civil declaró dichas instalaciones como inhabitables porque el personal está demasiado hacinado.

“Sabemos el riesgo que corremos, pero no hay condiciones para irnos a otros ambientes”, insistió el director de la UGEL.

Finalmente, dijo que hace unos días pidieron el apoyo de los funcionarios de la Dirección Regional de Educación para que se agilicen las gestiones para la construcción de la nueva infraestructura de dicha UGEL.

“Temporalmente, estamos alojados en ambiente que pertenecen a la municipalidad. Actualmente, contamos con un terreno saneado (a tres cuadras del hospital) y perfil técnico, pero falta el expediente técnico para construir nueva infraestructura”, explicó.