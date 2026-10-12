Un equipo médico del Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) del Seguro Social de Salud (EsSalud) consiguió intervenir con éxito a un bebé prematuro que pesaba apenas 1600 gramos de peso, nacido a las 29 semanas de gestación.

El pequeño sufría coartación de la aorta, una malformación congénita que estrecha la principal arteria del cuerpo, reduce el flujo de sangre hacia los órganos vitales y puede generar insuficiencia cardiaca severa, con alto riesgo de mortalidad si no se trata a tiempo.

INTERVENCIÓN

Tras evaluar el caso, un equipo de cardiólogos, cirujanos cardiovasculares, intensivistas, neonatólogos y anestesiólogos decidió intervenir. El bebé, que estaba hospitalizado en Neonatología del Hospital Rebagliati, fue trasladado al INCOR tras una estrecha coordinación entre ambas instituciones.

Frank Britto Palacios, gerente del INCOR, indicó que el procedimiento se realizó bajo anestesia general y de forma conjunta entre cardiólogos pediatras intervencionistas y cirujanos cardiovasculares pediátricos. Los cirujanos abrieron el acceso por la arteria carótida, en el cuello. Luego, los cardiólogos, liderados por Antonio Skrabonja, introdujeron un catéter con un stent, un pequeño dispositivo metálico, que devolvió su calibre normal a la zona estrechada.

RECUPERACIÓN

Hoy el bebé muestra una notable mejoría y su corazón funciona con normalidad. Si bien el pequeño continúa internado en el Rebagliati, se espera alcanzar el peso adecuado y recibir el alta para volver a casa con su familia.

“Si bien este tipo de procedimientos ya se practica en centros altamente especializados del mundo, es la primera vez que se realiza en el Perú en un recién nacido de tan bajo peso”, señaló Miguel Arboleda, subgerente de la Dirección de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Cardiopediatría del INCOR.