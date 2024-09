En julio de este año, el vicepresidente de operaciones de Gold Fields para la Región Américas y gerente general de Cerro Corona, Ronald Díaz, declaró al portal Forbes.pe, que en la compañía sudafricana “han aprobado la extensión de vida de la mina hacia el 2030, mientras que, en paralelo, realiza con sus actividades de exploración en el país”.

“[En 2024] y en los próximos años, estamos destinando alrededor de unos US$40 millones. Esto involucra construcción de líneas, una línea de bombeo, una adecuación del nuevo pit, nuevas zonas de manejo, entre otros. Eso nos va a permitir reprocesar o procesar materiales de baja ley que tenemos ya stockeados. [Ello] nos va a dar esta vida adicional de la operación”, comentó en aquel momento.

DILIGENCIA DE SUNAFIL POR DESPIDO ARBITRARIO

No obstante, en una reciente inspección de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en las instalaciones del Cerro Corona se dio a conocer que, “en el año 2025, Gold Fields ya no realizará actividad de minado y empieza el cierre de mina”; según expresó la jefa de personal de la contratista Newrest Perú SAC, Marianela García Morales, al justificar la reducción de personal que labora en las instalaciones de esta compañía.

Párrafo donde se informa que minera Gold Fields cerrará operaciones mineras.

Esta diligencia se desarrolló el pasado 29 de agosto en el campamento de la minera Gold Fields La Cima (Cerro Corona), en la provincia de Hualgayoc, región Cajamarca, tras la denuncia por despido arbitrario que interpuso una trabajadora.

De acuerdo al Acta de Verificación por Despido Arbitrario por Impedimento de Ingreso al Centro de Trabajo, realizado por la fiscalizadora Patricia León Angulo, la trabajadora de iniciales R. G. denunció que el pasado sábado 17 de agosto recibió una llamada telefónica de la jefa de personal Marianela García (Newrest Perú SAC), quien le informó que ya no podía retornar a trabajar y no se le iba autorizar ingreso al campamento minero porque no se le renovará contrato; esto pese a que el contrato laboral tiene como fecha de vencimiento el 31 de agosto del 2024.

Según los documentos, la denunciante ingresó a laborar el 18 de diciembre del 2019 y al estar próximo a renovar contrato obtendría su estabilidad laboral al contar con evaluación favorable de sus jefes inmediatos, por lo que califica este despido como arbitrario y está a la espera de que la Sunafil emita su pronunciamiento en defensa de los derechos de los trabajadores.