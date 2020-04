La primera adjunta de la Defensoría del Pueblo, Eugenía Fernán, calificó de apresurada la propuesta de colocar en fosa común a las víctimas del coronavirus en Lambayeque.

Ello debido a los problemas técnicos de los crematorios que impiden el desarrollo de su labor en medio de la tediosa situación por el COVID-19. Según Latina, Lambayeque tiene un total de 45 fallecidos a consecuencia del virus y solo algunos de ellos fueron cremados.

En diálogo con RPP, Fernán consideró que las autoridades pertinentes deberían ordenar el acondicionamiento cementerios en lugares descampados, en caso de que no puedan ser cremados.

“Me parece que es una medida totalmente apresurada. Hay otras medidas que señalan para cumplir con las disposiciones para cadáveres, como es la búsqueda de lugares que se puedan convertir en cementerios, en el caso que los que existen no pueden albergar esos cuerpos”, subrayó.

Refirió que no existe una situación severa hasta el momento que lleve al traslado de los cadáveres a las fosas comunes.

“Frente a una iniciativa como esta, que consideramos no debe prosperar porque no se cumplirían con las disposiciones técnicas... ahora, hay posibilidad de utilizar los cementerios, crematorios que existen a nivel nacional. No estamos en la situación que utilicemos fosa común”, recalcó.

“Eso se ha utilizado en las guerras mundiales, donde no se identificaba a las personas que habían fallecido”, añadió.

El último sábado, se conoció que cinco héctareas de un terreno de la Sociedad de Beneficencia Pública de Chiclayo en el distrito de Pimentel se habilitó para los restos de las víctimas de la pandemia.