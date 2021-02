Celia Capira, la mujer recordada por correr desesperada detrás de la comitiva presidencial de Martín Vizcarra, implorando una cama UCI para su esposo, Adolfo Mamani, quien finalmente falleció, reveló que el exmandatario, ahora candidato al Parlamento, quiso reunirse con ella. Lo hizo mediante el entonces prefecto de Arequipa, Carlos Mantegazza Ancaya, hoy también aspirante a una curul por Somos Perú. En diálogo con Correo, Mantegazza confirmó la versión de Capira pero negó alguna intencionalidad electoral.

¿Qué sensación le deja el expresidente Martín Vizcarra luego de enterarse que él y su esposa se vacunaron en secreto?

Siento mucha pena por el expresidente Martín Vizcarra porque es una persona que no tiene cultura, no tiene educación, no tiene principio moral ni ético; ni como exmandatario, ni como padre de familia que es; mucho menos como representante o vocero de su partido político. O sea, no ha tenido el respeto mínimo por la sociedad, por el pueblo del Perú que tanto le ha brindado su apoyo. Estoy muy indignada.

¿Cree usted que Vizcarra debe renunciar a su candidatura al Congreso por Somos Perú?

Él debe de renunciar y pedir perdón a todo el Perú, debería presentarse ante la Fiscalía de una vez para que lo metan preso, porque él no se merece ni el perdón ni nada, es una persona que no tiene escrúpulos ni dignidad.(...) No tiene escrúpulos, no tiene perdón de Dios.

¿Luego del episodio en el que usted corrió, recibió alguna ayuda de Vizcarra?

No. Solamente recibí un mensaje del exprefecto de Arequipa, Carlos Mantegazza Ancaya, en el que me decía que (Vizcarra) quería una reunión privada conmigo cuando él (el expresidente) ya no era nada.

¿Cuándo sucedió esto?

Se dio a fines de diciembre y los primeros días de enero.

Es decir, Vizcarra buscó reunirse con usted, vía un intermediario, y se lo hizo saber a través del exprefecto.

Así, es.

¿Qué trasfondo tendría para usted este intento de aproximación?

Yo creo que era para poder acompañarlo o algo, intentó reclutarme para su campaña. Pero, ¿cómo me voy a reunir con una persona a quien considero el asesino de mi marido?

Entonces, ¿usted intuye que esta aproximación pudo haber tenido una connotación política, en el sentido de pedirle apoyo para su candidatura al Congreso?

Así es, yo presumo que esa sería. Tendrían que preguntarle a él por qué él (me) citó, mandó el mensaje con el exprefecto, pero eso no tenía ningún caso. En ese momento ya no era presidente, ya no era nada, es un candidato, entonces, ¿qué estaba buscando?

