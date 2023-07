Carlos Calderón Carvajal, excandidato a a la alcaldía de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) por Renovación Popular, sostuvo ayer que la Fiscalía de Prevención del Delito debería iniciar un proceso de investigación a César Acuña Peralta, gobernador de La Libertad, por presuntamente usar su cargo para hacer propaganda política.

Lo que dijo

Ocurre que el último lunes, en un evento público en el distrito de Longotea, en la provincia de Bolívar, Acuña comentó que, como no puede reelegirse, dejará a “Martín Namay Valderrama, gerente general de la Región, como su ‘heredero’ para que continúe con el gran cambio”.

“No sé por qué se preocupan, si yo no tengo competencia de nadie, salvo que haya reelección. Qué voy a hacer pues, en cuatro años no lo voy hacer todo, si falta que hacer me quedo, sino dejo a mi heredero, el gerente regional(Martín Namay), pero el gran cambio no puede detenerse. Acá tiene que haber un punto de quiebre. Siempre han hablado mal de la gestión de los gobernadores anteriores y a partir de ahora tiene que haber lo mejor”, manifestó Acuña frente a los pobladores y a las autoridades del referido distrito.

“Acuña no tiene ningún rubor, ni escrúpulo en utilizar los cargos en beneficio personal y empresarial-partidario. Recordemos que él siempre ha hecho de la municipalidad (Trujillo) una bolsa de trabajo de su negocio privado que es su universidad. ¿Qué es lo que hace cuando anuncia que Martín Namay será su sucesor? Bueno, es proyectar su mensaje de continuidad de su negocio político”, sostuvo Calderón.

Ilegalidad

Además de ello, Calderón afirma que en lo hecho por Acuña en Longotea hay una presunta ilegalidad, pues cumpliendo el cargo de gobernador no puede hacer propaganda política.

“Y eso está prohibido no solo por un código de ética, sino por la ley, porque está usando su cargo, los recursos, el viaje pagado por la Región para promover la figura como potencial candidato de un cuadro político de su partido, que, además, es un burócrata suyo, eso es ilegal y la Fiscalía de Prevención del Delito debería actuar de oficio”, advirtió.

Correo trató de obtener la versión de Namay, pero no respondió a las llamadas. Desde el área de Comunicaciones de la Región, tampoco.