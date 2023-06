El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, afrontará su primer pedido de suspensión al cargo, tras la confirmación de su sentencia de un año de pena privativa de la libertad suspendida dictada la tarde del martes por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

MIRA ESTO| Arturo Fernández deberá dejar la alcaldía de Trujillo por sentencia

Andree Gallo Lezama, exregidor de Trujillo, ingresó el pedido para que se retire del cargo al burgomaestre la mañana de hoy, miércoles.

“En mi calidad de ciudadano y vecino de la ciudad de Trujillo, solicito se declare la suspensión en el cargo de alcalde provincial al señor César Arturo Fernández Bazán, en la respectiva sesión extraordinaria de concejo y previa notificación al afectado para que ejerza su derecho de defensa, por incurrir en la causal de suspensión establecida en el inciso 5 del artículo 25 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades”, indica el documento.

El solicitante, además, pide que se convoque para asumir el cargo al primer regidor, Mario Reyna.

Como informó Correo, la tarde del martes la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad no solo ratificó por unanimidad la condena al alcalde, también dispuso que se le incremente de S/ 5,000 a S/ 25,000 la reparación civil que deberá pagar a favor de la denunciante, la teniente de la Policía Nacional del Perú (PNP) Nataly Rojas.

El caso que mereció la sentencia en contra del alcalde inició el 4 de mayo de 2021, cuando emitió ofensas en contra de la oficial.

“Yo no vuelvo a tratar ni una palabra más con la Policía de Moche, con la señorita Rojas, que me parece que ni personalidad tiene; por la teniente Rojas, que parece que está atrás y no habla, y todo lo dirige por el costado; así no se hace, señora Rojas, pónganse bien los pantalones, póngase bien ese calzón, póngase bien ese sostén, debe estar en el Vraem, luchando como se requiere, no metida en sus oficinas calentando ese asiento, con ese traserazo”, dijo el alcalde.