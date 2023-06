La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJ-LL) ratificó la sentencia de un año de pena privativa de la libertad suspendida en contra del alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, lo que no solo le generará antecedentes penales, también lo sacará del cargo que ocupa en la comuna.

La Sala, además, incrementó la reparación civil a favor de la teniente de la Policía, Nataly Rojas, de S/ 5, 000 a S/ 25,000. Este monto deberá pagarse en los próximos 30 días.

La decisión del colegiado, integrado por las juezas Cecilia León, Ofelia Namoc y Liliana Rodríguez, fue por unanimidad. Ellos indicaron que se advirtió que el denunciado tuvo el ánimo de “ridiculizar” a la denunciante, la oficial Nataly Rojas, al referirse a su “aspecto íntimo”.

Alcalde de Trujillo se conectó a la lectura de sentencia.

Además, indicaron que el denunciado no mostró un verdadero arrepentimiento, pues en ningún momento le pidió disculpas a la teniente de la PNP. Por ello, denegaron el pedido del alcalde para que se le reserve el fallo.

El caso

El caso que mereció la sentencia en contra del alcalde inició el 4 de mayo de 2021, cuando emitió ofensas en contra de la teniente Nataly Rojas a través de una transmisión en la página de Facebook de la Municipalidad Distrital de Moche, de la que era alcalde.

“Yo no vuelvo a tratar ni una palabra más con la policía de Moche, con la señorita Rojas, que me parece que ni personalidad tiene; por la teniente Rojas que parece que está atrás y no habla, y todo lo dirige por el costado; así no se hace, señora Rojas, pónganse bien los pantalones, póngase bien ese calzón, póngase bien ese sostén, debe estar en el Vraem, luchando como se requiere, no metida en sus oficinas calentando ese asiento, con ese traserazo”, dijo.

Las declaraciones las hizo porque el 30 abril agentes de la comisaría de Moche, de la cual era comisaria Nataly Rojas, lo intervino porque no permitía retirar 11 frascos de vacuna Covid-19 que sobraron de una campaña de salud.

Por esto, en agosto, el Quinto Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad lo condenó a un año de pena privativa de la libertad suspendida y al pago de una reparación civil de 5,000 soles.