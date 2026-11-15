Una representación del papa León XIV montando a caballo, acompañado de símbolos religiosos y referencias a Chiclayo, formó parte de una torta de 3 niveles que recibió durante una cena con sacerdotes de la diócesis. El obsequio fue preparado para recordar su trayectoria pastoral en Lambayeque y expresar el agradecimiento de la comunidad religiosa.

A Chiclayo hanno dedicato a Leone XIV una torta che racconta il suo legame con la diocesi. In cima il Papa che saluta davanti alla Cattedrale, con la scritta «León XIV Mensajero de la Paz». Alla base, ancora vescovo, Robert Prevost a cavallo accanto a un contadino con le bandierine del Perù, e il ringraziamento: «¡Gracias por su Misión Pastoral en Chiclayo!». Secondo i media peruviani, è stata presentata venerdì sera durante la cena con i sacerdoti della diocesi, al Colegio Santo Toribio de Mogrovejo. Foto circolata dalla visita a Chiclayo #LeoneXIV #Vaticano — Vatican Report (@VaticanReportIt) November 14, 2026

La elaboración destacó por los detalles de cada uno de sus niveles. En la parte superior aparecía una figura del pontífice con los brazos abiertos frente a una réplica de la Catedral Santa María, acompañada de la frase “León XIV, Mensajero de la Paz”. En otro espacio se representó a Robert Prevost, cuando todavía era conocido como el padre Roberto, montando a caballo junto a un poblador que llevaba las banderas del Perú.

El homenaje también incorporó imágenes vinculadas con la tradición religiosa de Lambayeque, como la Santísima Cruz de Motupe, el Divino Niño del Milagro y Santo Toribio de Mogrovejo. Estos elementos buscaron representar la relación que el actual pontífice construyó con las comunidades de la región durante su labor como obispo de Chiclayo.

La torta llevaba además una dedicatoria en su base: “¡Gracias por su Misión Pastoral en Chiclayo!”. La cena reunió a León XIV con representantes de la Iglesia local, entre ellos el obispo emérito Jesús Moliné Labarta, el padre Ricardo Guerrero, el padre Hugo Sánchez y Edgard Rimaycuna Inga, secretario personal del santo padre.