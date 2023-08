Un año y 18 días ha pasado desde que el general PNP Augusto Ríos Tiravanti asumió las riendas de la Tercera Macro Región Policial de La Libertad. En diciembre último fue ratificado en el cargo y aunque el crecimiento de la incidencia criminal es sostenible durante los últimos años, en su gestión (julio 2022 - agosto 2023) La Libertad ha sido escenario de 317 asesinatos.

Cabe precisar que Ríos Tiravanti asumió este cargo tras el cambio del general Jorge Angulo Tejada, quien se desempeña actualmente como comandante general de la Policía. Antes de él, ya habían pasado cuatro generales por la Tercera Macro Región Policial durante el 2022.

En cifras

En lo que va del año, la cifra de asesinatos alcanzó los 204, igualando el número reportado durante todo el año del 2021. Pero en medio de este panorama desalentador por el golpe diario de las organizaciones criminales, es seguro que esta cifra será superada ampliamente. Aun así, hay una diferencia todavía marcada con el reporte de 2022, que cerró con 263 asesinatos.

Diario Correo maneja una cifra actualizada de las muertes registradas durante los últimos años; sin embargo, siempre sale a relucir una diferencia con el registro que tiene la Policía. Es más, este año, antes del doble crimen registrado en el distrito de Florencia de Mora el último viernes, según el general Augusto Ríos Tiravanti en este 2023 se han registrado 172 crímenes.

“Hablamos de homicidios, porque hay muertes que son por envenenamiento, hay feminicidios que no entran en los casos de sicariato”, mencionó.

El oficial en situación de retiro de la Policía Roger Torres Mendoza asegura que lo vivido en la región este año, en materia de asesinatos, no tiene punto de comparación y alertó que la cifra podría alcanzar o superar los 300.

“Hasta julio ya había más de 170 asesinatos, la situación ha desbordado a cualquier otra gestión”, declaró.

Pierden impacto

Lo cierto es que en el último año, la Policía se ha visto reducida frente a las organizaciones criminales que operan en la costa y sierra de La Libertad. Alfonso Medrano Samamé , presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, aseguró que las organizaciones criminales en Pataz pararon la actividad minera de Poderosa.

“Está clarísimo que solo el general Ríos Tiravanti con su equipo no pueden. Lo han superado en número, lo han superado en armamento, tanto en Trujillo y en Pataz, donde la situación es muy grave. Ahí tienen armamento de guerra y la minera Poderosa ha parado por falta de garantías. Las bandas criminales los han encimado. Nosotros demandamos apoyo para la Policía”, declaró.

Más acciones

La presidenta del Consejo Regional de La Libertad, Verónica Escobal Ordóñez , quien estuvo en la mira de extorsionadores, señaló que tras las declaratorias de estado de emergencia y los cambios de generales durante el 2022, solo queda gestionar el apoyo por parte del Ejército del Perú.

“Se han tomado diferentes decisiones y se han lanzado varias estrategias, pero no vemos resultados. Lo que falta es el acompañamiento de los soldados del Ejército, eso hasta el momento no ha sucedido. Desde mi despacho, vamos a exigir que desde el Ministerio de Defensa atiendan esta demanda de La Libertad. No podemos seguir en la misma situación”, indicó.

Sin resultados

La consejera por Virú, Edy Camacho Barreto , destacaba en junio la llegada de los efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) a la provincia de Virú, pero ahora afirma que la delincuencia y la criminalidad siguen ganando terreno.

“Creo que tendría que llegar a Virú un equipo mucho más especializado, que se dedique a investigar de manera exhaustiva a las organizaciones criminales y en base a ello ir desactivándolas poco a poco. No hemos visto ninguna respuesta positiva desde la declaratoria de estado de emergencia”, dijo.

De otro lado, el alcalde del distrito de Casa Grande, John Vargas Campos , planteó el cambio del general Ríos Tiravanti.

“Pediría que no lo protejan más y que venga un general que tenga otra forma de trabajar a favor de la población”, dijo.