Escrito por Sofía López y Karina Valencia

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), Sudamérica se ha convertido en el nuevo centro de la pandemia del coronavirus por su elevado número de infectados.

A esto se le suma un reciente estudio que ofrece las proyecciones de fallecidos por COVID-19, informe en el que destaca Perú con un estimado de 20 mil decesos por el virus para el mes de agosto.

Detalles. Un informe publicado por el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington en Estados Unidos, revela la estimación de muertos por coronavirus para Brasil, Chile, Perú y otras naciones.

En nuestro país se podría llegar a tener 19,722 muertes para el 4 de agosto, con un rango estimado de 9965 a 35,471.

Sus proyecciones son más elevadas que las estimadas en una publicación pasada del 12 de mayo, que pronosticaba 6428 muertos acumulados, con un rango de 2731 a 21,724.

En el último reporte también señala que Perú tendrá una tasa de 58.1 decesos por cada 100 mil habitantes. Y que entre el 17 y 18 de junio se registrarán 199 muertes diarias.

Modelo. Se usó un modelo híbrido, es decir, que se consideran todas las causas de mortalidad y se calcula el exceso, para luego estimar las muertes de COVID-19.

El escrito resalta también que es probable que la demanda de camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) sea superior a la capacidad actual que manejan.

“Con un estimado de 88 camas de UCI disponibles, la demanda promedio de los pacientes con COVID-19 ha superado al menos 1500 camas en la UCI cada día en mayo y actualmente estimado en 1990”, explica.

Este punto coincide con otro informe del IHME sobre muertes por el virus en Estados Unidos y Europa, en el que se destaca que los fallecidos por la pandemia serían mayores si no se aborda el exceso de demanda de recursos del sistema de salud.

Para Chile la situación es similar, pues el 12 de mayo el IHME estimaba 687 muertes para el 4 de agosto, con un rango de 421 a 1417. Ahora esa cifra, tras una nueva proyección, llega a 11,970 (para esa misma fecha), con rangos de 4050 a 31,118.

Mientras que para Brasil concluye que habrá 125,833 muertes por el virus con un rango que fluctúa entre 68,311 y 221,078.

Análisis. El médico infectólogo Augusto Tarazona considera que Perú ha iniciado definitivamente “una fase más intensa” en relación a la cifra de fallecidos por el nuevo coronavirus.

“Por una sencilla razón. Están apareciendo alrededor de cuatro mil casos diarios”, dijo.

En diálogo con Correo, el especialista destaca que la cifra de contagiados diarios en la última semana ha superado los 4 mil, de los cuales entre el 10% y 15% requiere hospitalización.

“Esto choca con los hospitales de Lima saturados, así como en las regiones de mayor impacto como Piura, Lambayeque y La Libertad”, explicó.

Recuerda que el incremento de decesos no solo se da en hospitales, sino también en los domicilios, pues muchas personas ni siquiera logran ingresar a un nosocomio.

“De seguir presentándose ese incremento de infectados diarios, se va a incrementar el número de muertos en las próximas semanas”, manifestó.

PUNTOS. La cifra de fallecidos en el Perú sigue en aumento y ayer se elevó a 3983. Este diario revisó las muertes diarias en los países europeos de Francia, España e Italia (Ver infografía), con la finalidad de determinar al menos cuántos días se mantuvo una cantidad crítica de decesos a causa del virus.

España tuvo al menos 26 días seguidos en los que su cifra de muertos no bajó de los 500 por día, sin embargo, actualmente no pasa de los 100 decesos diarios. Situación similar a la de Francia, que tuvo que pasar 24 días críticos para llegar a la misma cantidad, pues tenía entre 800 y 1 000 decesos diarios.

Italia se mantuvo por 33 días entre los 400 y 800 muertos por día y ahora no supera los 100 por la epidemia.

OBSERVACIÓN. El ex jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Ernesto Bustamante, manifestó que, producto del levantamiento de la cuarentena y el comportamiento ciudadano, se observará en los siguientes días un mayor número de contagios y de fallecimientos a causa del COVID-19, conocido como un “repunte” en cuanto al manejo de la enfermedad.

“Necesariamente sí (habrá más infectados), porque en el momento en que aparecen más personas no contagiadas en las calles, significa que hay más carne para el virus y que van a haber más contagios. Habiendo más contagios, un porcentaje de ellos agravará y otro morirá. Es inevitable”, precisó.

“Siempre que se alivian las cuarentenas lo que ocurre es un repunte. Entonces, eso es lo que necesariamente va a pasar. Y ahora no es solamente un alivio de cuarentena, sino que las personas se aglomeran”, añadió.

No obstante, en otro momento consideró que el estudio elaborado por la universidad norteamericana no es preciso, debido a que parte de los datos subregistrados, son considerados como oficiales por el Gobierno.

“El problema es que ese estudio de la Universidad de Washington tiene un magnífico modelo matemático, pero está utilizando datos que provienen del Minsa, que están bien subregistrados. Porque según el Minsa hubo 3700 ( hasta el martes). Sin embargo, según el Registro Nacional de Defunciones hay un exceso de muertos respecto de años anteriores en el mismo período, que está entre 11 y 12 mil fallecidos”, manifestó.

Por ello, el biólogo molecular recalcó que “no es muy científico” realizar proyecciones sobre el alcance de la pandemia, pues el comportamiento del virus puede variar por una serie de factores.

“La estadística se usa para ver lo que pasó y no para ver lo que pasará. (...) No se sabe lo que puede pasar. En una de esas el virus se debilita y ojalá se vaya así no más; o, en una de esas, la epidemia se hace mucho más severa. Y en vez de tener 20 mil, tenemos 200 mil muertos. Todo puede pasar”, expresó.

Descartó que se pueda identificar un patrón de desarrollo del virus bajo lo ocurrido en Europa, pues el efecto de la enfermedad en Perú varía incluso a nivel de sus regiones.

DETALLE. El informe del IHME coincide con los señalado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el último martes, la misma que advirtió que la transmisión de COVID-19 “aún se está acelerando” en Brasil, Perú y Chile y pidió no flexibilizar las medidas de contención de la pandemia en la región.“En Sudamérica, estamos particularmente preocupados porque el número de casos nuevos reportados la semana pasada en Brasil fue el más alto en un período de siete días desde que comenzó el brote. Tanto Perú como Chile también están reportando una alta incidencia, una señal de que la transmisión aún se está acelerando en estos países”, sostuvo la directora de la OPS, Carissa Etienne.

Zamora reitera que esta es una meseta larga

El ministro de Salud, Víctor Zamora, reiteró que nos encontramos en “una meseta larga”.

“Los hemos analizado según la estadísticas y en todos los casos y reportes hemos llegado a una meseta que poco a poco vamos bajando”, sostuvo.

Señaló que el descenso es lento y gradual. “Hubiésemos esperado que sea mucho más rápido, pero es la dinámica que nos dicta la epidemia”, aseguró.