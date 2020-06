El doctor Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú (CMP) opinó sobre las afirmaciones del doctor Elmer Huerta, quien cuestiona que la ivermectina sea beneficiosa contra el COVID-19.

“Él opina en Washington desde un escritorio, no opina desde la realidad peruana, él es mi amigo, es un buen opinólogo, pero decir que la FDA (Agencia de Medicamentos y Alimentos) cuestionó la Hidroxicloroquina y que su uso es político al igual que la Ivermectina. Creo que él no conoce la realidad, lo estamos usando hace años”, dijo el médico Ciro Maguiña en una entrevista para el medio UCI Noticias.

El doctor dijo que Elmer Hurta no se debe burlar sobre el uso cauto que se está dando a la hidroxicloroquina y la ivermectina desde hace décadas.

“Incluso, en pacientes leves nos está yendo bien a los clínicos en el Perú y no se puede burlar cuando nosotros hemos sido cautos en su uso. Está salvando muchas vidas, obviamente es fácil opinar desde Estados Unidos”, agregó.

“Esa forma de sabelotodo me parece mal de mi amigo y públicamente lo digo, él tiene que entender la realidad peruana. Deber pisar tierra”, explicó Maguiña sobre Huerta.

Ivermectina veterinaria se podría usar en “situaciones extremas”

Ciro Maguiña, conversó con Correo luego de las declaraciones del gerente de laboratorios Farvet, doctor Manolo Fernández, quien afirmó que si todos en el Perú tomaran Ivermectina como modo de prevención, los casos de coronavirus se reducirían notablemente.

“Si en una familia alguien se enfermó de COVID-19, todo el resto debe tomar Ivermectina. Si soy un periodista que estoy en contacto con gente infectada, me tomo mi dosis cada 20 o 30 días y no me va a pasar absolutamente nada. Es un escudo, si todo el Perú tomara Ivermectina hoy día, en 15 días no habrían casos de COVID-19 o bajarían en un 90 % y en el mes de julio estaría todo el país normalmente trabajando”, fueron las palabras de Fernández en diálogo con Exitosa.

