Abel Reyes, congresista de la República que forma parte de la bancada de Perú Libre, fue expulsado de una tienda de mascotas y denunció, mediante un video publicado en su cuenta de Twitter, difamación por parte de un trabajador.

“Acabo de comprar una mascota, y los señores me están botando del local, me están pidiendo que desaloje. Los vamos a denunciar a estos señores que son funcionarios del Real Plaza. Ellos piensan que tienen el derecho de abusar de las personas, están queriendo abusar de mí”, inició el parlamentario.

De acuerdo con el legislador del partido fundado por Vladimir Cerrón, una efectiva de la Policía Nacional del Perú (PNP) que le da resguardo fue testigo y se aprecia cómo conversa con personal de seguridad del centro comercial.

“Estoy comprando un perrito para mi hijita, y estos señores me están botando del local, estoy con la señorita resguardo de la Policía de seguridad del Estado. Este señor de acá me está difamando, me está diciendo que soy un borracho, que soy un ebrio y que me vaya del local”, manifestó.

Este domingo Funcionarios de Real Plaza Huánuco agreden a congresista mientras compraba mascota para su hija. pic.twitter.com/x4ADR2wJvw — Abel Reyes Cam - Congresista (@AbelReyesCam) September 26, 2021

“Me están diciendo que no puedo comprar y este señor ha venido para que me retire, me está diciendo que me vaya y que devuelva el dinero”, agregó.

