La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez Ayala, exigió al Ejecutivo soluciones inmediatas para la remediación de la cuenca del Coralaque y el cierre de Aruntani.

“Hasta la fecha, Activos Mineros SAC (AMSAC) no nos ha hecho llegar su informe, no tenemos detalles de su trabajo”, apuntó la autoridad regional, quien reveló que han solicitado, por escrito, que la empresa les haga llegar el informe que, semanas atrás, presentó al ministerio de Energía y Minas (Minem). “Pero no hemos tenido respuesta”, agregó.

Al reclamo se sumó el alcalde provincial de Moquegua, Jhon Larry Coayla, al precisar que AMSAC dilata la atención del problema.

MEDIDAS

Desde noviembre del 2021, AMSAC debía iniciar la remediación del río Coralaque con trabajos de control en el proyecto minero Florencia Tucari. Pero, un año después, y según lo establecido en el artículo 61 del Reglamento de cierre de minas - ”El cierre de minas es responsabilidad legal de la Dirección General de Minería del MINEM” – la empresa recibió 10 millones de soles para el cierre de dicha unidad minera.

Sin embargo, hasta la fecha, y a decir de las autoridades regionales, no ha cumplido con presentar avances significativos. Desde ayer, autoridades de la provincia de Sánchez Cerro, junto a gremios sociales, acatan una protesta por la demora en la atención de la contaminación que llega incluso al valle de Tambo.

Hace una semana, los involucrados en las manifestaciones se reunieron de emergencia para determinar acción es frente a la lentitud en la remediación del afluente y el cierre definitivo de la mina Florencia, a cargo de la compañía Aruntani.