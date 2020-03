La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, afirmó en una entrevista con Juliana Oxenford que está coordinando una estrategia para apoyar a los ciudadanos venezolanos que se encuentra en el Perú. Esto luego de que se le preguntara si los extranjeros también iban a recibir el bono de 380 soles por el Estado de Emergencia debido al coronavirus.

“Te digo la verdad aún no, pero he estado reunida con Naciones Unidas para diseñar una estrategia que pueda apoyarlos”, expresó Luna.

El bono será entregado en los próximos días y Luna advirtió a la ciudadanía que el link oficial aún no ha sido publicado, por lo que pidió no hacer caso a estafadores.

“Están saliendo muchos links falsos, por favor a la población no hacer caso. No vayan a ser estafadores, incluso hay links con el Banco de Crédito, etc. El Midis aún no ha sacado el link oficial”, alertó.

La ministra Luna comentó que se designarán horarios específicos para que los beneficiados eviten aglomeraciones y se conviertan en portadores del COVID-19.

