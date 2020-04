Preocupante. El Comité COVID-19 de Sullana se quedó sin médicos para enfrentar la pandemia en esta ciudad –que tiene 137 casos confirmados- luego de que cuatro de los cinco médicos renunciaron irrevocablemente debido a que el hospital Santa Rosa de Piura no quiere recibir a sus pacientes. Además, no cuentan con pruebas rápidas y más bien, pretenden quitarles 50 balones diarios de oxígeno, manómetros y otros equipos a pesar de los elevados pacientes en Sullana.

Sullana. En esta provincia hay 137 casos confirmados con coronavirus. (FOTO: Eddyn Nole)

La presidenta del Cuerpo Médico del Hospital II e integrante del mencionado comité, Patricia Montoya Reyes, confirmó esta decisión de los galenos e indicó que el documento de la renuncia con fecha 29 de abril fue enviado al director del nosocomio, Iván Calderón Castillo.

“Es una decisión que la hemos tomado, por varios motivos. Entre los principales está que el hospital Santa Rosa de Piura, no está aceptándonos ninguna referencia de pacientes. Llamamos y llamamos y no contesta. Además, no nos aceptaron a un niño ni otros pacientes”, dijo indignada la médica, Montoya.

Otro de los motivos que sustentas es que el hospital de Piura les vienen pidiendo 50 balones de oxígeno diarios, manómetros, humidificadores y otras cosas más, y que ellos han hecho la evaluación y debido a la crisis con pacientes que pasan, no les alcanzará para todo el año y no podrán otorgárselos.

“Se supone que ellos (hospital Santa Rosa), que son un hospital COVID-19, tienen mayor presupuesto que nosotros que no lo somos y quieren que le solucionemos sus problemas, cuando Piura nunca nos solucionan a nosotros”, dijo.

Señaló que tampoco cuentan con pruebas para detectar el virus. “Las pruebas rápidas, las distribuyen como ellos (Piura) quieren y no como debería ser. No ven la cantidad de casos o dependiendo de la población, ya que todo se quedan ellos”, enfatizó la Dra. Montoya, aunque aclaró que siguen apoyando como médicos.