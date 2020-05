En una casa asentada en el cerro más alto de San Juan de Lurigancho, en el asentamiento Humano “Huáscar”, Santiago Mato Chagua se las ingenia para repartir el único celular que tiene entre sus seis hijos y así estos puedan recibir, a través del equipo, “algo” de las clases y tareas del colegio.

No hay televisión ni radio en el hogar. Santiago sacrifica S/3 o S/5 del presupuesto de la comida, de la semana, para recargar al celular y así sus hijos puedan estudiar en pleno estado de emergencia, debido a la propagación del coronavirus en el país, que mantendrá a los colegios cerrados por todo este año.

En el interior del país los problemas para recibir educación en estos tiempos de lucha contra el COVID-19 se agudizan. En el distrito de Marías, en Huánuco, Serafina Cruz cuenta que antes de la pandemia sus hijos de 7 y 10 años iban al colegio del caserío. Con lo básico que sabe, ella les enseña a sumar y restar con las piedritas u hojas de eucalipto. “Yo creo que mis hijos ya perdieron el año escolar”, lamentó.

Estas historias muestran el día a día de varias familias peruanas, cuyos hijos no están recibiendo la educación adecuada en tiempos de pandemia. Esta situación, según la voz de algunos expertos consultados por este diario, agudiza la brecha educativa que siempre ha existido en el país.

¿Cómo estábamos, en el plano educación, antes de la pandemia?

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017), solo el 28.04% de los hogares censados en el 2017 tenía acceso a internet. Asimismo, solo el 33.74% tenía una computadora, laptop o tablet y solo el 37.57%, conexión a TV por cable o satelital. En el departamento de Loreto, por ejemplo, solo en la provincia de Maynas, el 19.25% de su población tiene acceso a la red y en las seis provincias restantes menos del 8% tiene acceso, siendo el menor porcentaje 0.96% en la provincia Mariscal Ramón Castilla.

Omar Valladares, del Instituto Cuánto, refiere que es evidente que la gran mayoría de estudiantes de nuestro país no podría continuar con su educación a través de clases o plataformas virtuales, considerando que estas limitaciones están en los hogares de los estudiantes y también los docentes. “Hay niños que, definitivamente, se quedarán sin recibir clases este año 2020”, acotó.

El Instituto Cuánto proyecta que la cuarentena ha aumentado la brecha educativa en el país pues hasta un 30% de los estudiantes no tiene un debido acceso a Internet y esta cifra puede seguir subiendo. ¿Los más desfavorecidos? Los distritos más pobres de la periferia de la capital, así como en las zonas altoandinas del país (ver infografía).

Acciones

Hugo Ñopo, investigador principal de GRADE, menciona que si bien es cierto el país no estaba preparado, en el sector educación, para reaccionar frente a esta pandemia, había que responder con lo que se tenía a la mano.

“¿Estamos listos como país para enfrentar una epidemia en el plano educativo? La respuesta es no. Pero había que salir con lo que tuvieramos, sabiendo que no todos los hogares están preparados”, señaló tras resaltar que la digitalizacion no implica únicamente la adquisición de tablets.

Luciana Reátegui, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, menciona que el desafío para el sector educativo, es muy grande. “Habría que pensar una estrategia para que los estudiantes que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad puedan volver a asistir a los centros educativos. Sin duda alguna, la estrategia tendría que contemplar la alternancia en la asistencia (por horas y días), el distanciamiento social y la mejora en las condiciones de los centros educativos que los acogen”, indicó.