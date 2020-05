El 5 de mayo el gobierno publicó un Decreto de Urgencia con el fin de que los peruanos pudieran sobrellevar los estragos económicos causados por la pandemia, mediante los bonos otorgados por el gobierno. El Bono Familiar Universal otorgado por el gobierno de Martín Vizcarra a las familias de extrema pobreza, y que beneficiaría a más de 6.8 millones, sin embargo, este subsidio no será entregado a personas que ya habrían recibido el bono de 760 soles Yo me quedo en casa, bono independiente y bono rural según información del MIDIS

Tras declararse Estado de Emergencia Nacional por la pandemia de coronavirus, la medidas más drástica para frenar su expansión es, sin duda, la inmovilidad social obligatoria, que impide el desarrollo normal de actividades económicas que permiten el sustento diario en el hogar. Es por ello que el Estado brinda una serie de ayudas económicas con el fin de menguar las necesidades y que serán cuatro las modalidades para la entrega del Bono Familiar Universal, en el marco del estado de emergencia nacional por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Según lo estipulado por el Gobierno, el Bono Familiar Universal 760 soles está destinado para 6.8 millones de hogares vulnerables que se han visto afectados por la pandemia del coronavirus.

El Bono Familiar Universal o bono de 760 nuevos soles, ayudará a beneficiar alrededor de 6.8 millones de hogares en zonas urbanas marginales y urbanas rurales. Además, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) ha comunicado que se viene implementando una plataforma virtual en internet para que todos puedan acceder al cobro de este subsidio mediante las modalidades: depósito en cuenta, billetera electrónica Tunki, Banca móvil celular y Giro por ventanilla.

Cómo saber si soy beneficiario del Bono Universal

El MIDIS ha dispuesto la entrega del Bono Familiar Universal mediante la plataforma web yomequedoencasa.pe, donde podrás encontrar diferentes tipos de modalidades para que todos los trámites se realicen evitando aglomeraciones y asegurando la seguridad de los beneficiados y grupo de riesgos.

Cómo acceder online a la web Bono Yo Me Quedo en Casa

Beneficiarios del Bono Universal según artículo 2 de la norma

El artículo 2 de la norma precisa el otorgamiento de subsidio monetario excepcional y por única vez de 760 soles, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, a favor de:

a. Aquellos hogares en condición de pobreza y pobreza extrema de acuerdo al Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

b. Aquellos hogares beneficiarios del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres (Juntos), y/o aquellos hogares con algún integrante que sea beneficiario del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 y/o aquellos hogares con algún integrante que sea beneficiario del Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza (Contigo), a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

c. Aquellos hogares no comprendidos en los literales a y b precedentes, cuyos integrantes no se encuentren registrados en el Aplicativo de Registro Centralizado de Planillas y de Datos del Sector Público (AIRHSP), o en la planilla privada, exceptuándose a los pensionistas y a la modalidad formativa.

Son hogares beneficiarios los que se encuentran comprendidos en el Registro Nacional para Medidas Covid-19 en el Marco de la Emergencia Sanitaria, siempre que no hayan recibido o no vayan a recibir el bono “Yo me quedo en casa”, el bono rural y el bono independiente.

Se exceptúa, igualmente, a aquellas familias con integrantes con ingresos superiores a los 3,000 soles mensuales de acuerdo a la información disponible en la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat). Para más información puede entrar aquí.

Beneficiado con el bono de 380 soles ¿Recibiré el Bono Familiar Universal?

La ministra Ariel Luna fue clara sobre este tema, en caso hayas recibido el beneficio del bono de 380 soles, solo recibirás 380 soles más para llegar a la suma total de 760 soles, y ya no recibir el bono familiar universal.

Consulta aquí si eres beneficiado con los bonos

Beneficiario Yo me quedo en Casa Bono de S/ 380: https://bono.yomequedoencasa.pe/WEB/

Si aplicas al Bono Perú Unido: https://www.bonoperuunido.com/beneficiarios-bono-peru-unido/

Si aplicas al Bono Independiente: https://www.bonoindependiente.pe/

¿Cómo identificaron las familias beneficiaras del bono?

Para la identificación de los hogares vulnerables con trabajadores independientes se utilizaron diversas bases de datos oficiales, en las cuales se aplicaron los siguientes requisitos

Hogares calificados como no pobres en el Padrón General de Hogares (PGH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y que se encuentran en los ámbitos geográficos con mayor vulnerabilidad sanitaria de acuerdo con el Ministerio de Salud (MINSA).

El Bono Familiar Universal busca ayudar a la mayor cantidad posible de peruanos durante dure la emergencia a causa del coronavirus (Foto: EFE)

Familias y hogares que no hayan sido beneficiadas con algún subsidio otorgado por el gobierno: Bono Rural, Bono Independiente, es decir que no hayan sido beneficiarios con ningún programa de transferencias monetarias del MIDIS (Juntos, Pensión 65 y Contigo).

Los hogares no deben ser beneficiarios del bono otorgado por el MIDIS, según Decreto de Urgencia N° 027-2020.

Los miembros del hogar no deben contemplar ninguna persona registrada como trabajador dependientes del sector público y/o privado. Los miembros del hogar no deben generar ingresos mayores a S/ 1,200 soles.Todos los miembros del hogar deben cumplir con los requisitos indicados.

Modalidades para cobro del Bono Familiar Universal

Existen cuadro modalidades para poder realizar el retiro o cobro del subsidio económico: Depósito en cuenta, Billetera electrónica Tunki, Banca móvil o celular y Giro por ventanilla.

Cómo cobrar el Bono Universal si tengo el DNI vencido o pérdida del documento de identidad

Si tu documento de identidad está vencido, lo primero que debes hacer es realizar un depósito en una cuenta del Banco de la Nación por medio de la Banca Celular y tramitarlo en la página de RENIEC según la Resolución Jefatural N° 000043-2020/JNAC/RENIEC.

Recuerda que para ser beneficiario del Bono Familiar Universal no tienes que haber realizado ningún trámite o empadronamiento, ya que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo contaría con requisitos y una base de datos para otorgar esta subvención económica según la Resolución Ministerial N° 075-2020-TR.

En caso hayas perdido el DNI y seas un beneficiario del bono, no tendrías problema ya que la plataforma web solo solicitaría el número de DNI. Si tienes una cuenta en el Banco de la Nació y habilitaste como opción Banca Celular, solo necesitas acudir al cajera para retirar el bono correspondiente.

LARGAS FILAS EN LOS EXTERIORES DE LOS CENTROS BANCARIOS PARA COBRAR BONOS, CTS Y AFP DEBIDO A LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS.

Si soy beneficiario del bono puede otra persona cobrarlo por mí

El cobro del Bono Familiar Universal solo lo puede realizar la persona beneficiada, y lo realizará el miembro del hogar vulnerable que ha sido seleccionado, no puedo ser cobrado por otra persona.

Si existiesen motivos excepcionales que impidiesen que el miembro del hogar seleccionado realice el cobro del bono (tales como: fallecimiento, encarcelamiento, internamiento médico, limitaciones por alguna discapacidad severa, se encuentra en el extranjero, etc.) debes comunicarlo al número 01 315 0760 y exponer el caso.

Soy beneficiaron del bono no tengo cuenta en el Banco de la Nación cómo puedo validar cualquier celular para usar banca celular

El proceso de validación de un número celular es obligatorio para el uso de la Banca Celular, el medio por el cual un beneficiario sin cuenta en el Banco de la Nación puede retirar el bono en cajeros o agentes del banco. Este se realiza tras entrar a www.bonoindependiente.pe e ingresar el número y fecha de emisión del DNI; y luego de dar clic en el botón “Validar datos“ y ser derivado a una plataforma de Reniec (ver pregunta frecuente N° 17).

Lo recomendable es que un beneficiario valide su número de teléfono personal, pero, en caso de no tenerlo, puede registrar un celular de una persona de confianza.

Es importante considerar que no se puede validar un mismo celular para el retiro del bono de dos hogares distintos o un número que ya se encuentre usando la Banca Celular. Aquellos beneficiarios que hicieron esto último, deberán realizar nuevamente el proceso de validación de datos desde www.bonoindependiente.pe y registrar un nuevo número.

Bono familiar universal: plataforma para saber si es beneficiario estará listo entre el 8 y 10 de mayo

La plataforma virtual para conocer si es beneficiario del bono familiar universal de S/ 760 estará lista desde la próxima semana, entre el 8 y 10 de mayo, afirmó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Este subsidio tiene la finalidad de brindar un apoyo económico a las familias peruanas que se hayan visto afectadas por el estado de emergencia nacional y la paralización de actividades para contener el avance del coronavirus (COVID-19).

“Prevemos que (la plataforma del bono familiar universal) entre en funcionamiento entre el 8 y 10 de mayo de la próxima semana. Eso nos permitirá incluir a las familias y contar con un registro nacional”, afirmó la titular del Midis, Ariela Luna, en diálogo con RPP Noticias.

La ministra también afirmó que el bono rural de S/ 760 para más de un millón de familias que se dedican al agro empezará a pagarse desde el próximo de fin de semana, entre el 9 y 10 de mayo.

“Se trata de pobres y pobres extremos del área rural. Incluye más del 90% (de las familias) del área rural”, apuntó.

Por otro lado, Ariela Luna indicó que el segundo pago del subsidio “Yo me quedo en casa” o bono S/ 380, se podrá realizar de manera virtual desde mañana a través de nuevas modalidades de depósito en cuenta del Banco de la Nación, pago a través de la plataforma Tunki del Interbank y banca por celular del Banco de la Nación.

El MIDIS anunció las posibles fechas en las que el RENIEC podría lanzar la plataforma virtual para el registro de familias en pobreza y pobreza extrema

Congreso peruano aprueba retirar hasta USD 3.700 de fondos de pensiones por coronavirus

El Congreso de Perú promulgó el jueves una ley que permite a millones de trabajadores retirar hasta 3.700 dólares de sus fondos de pensiones ante la emergencia por el nuevo coronavirus, que tiene confinado en sus hogares a la fuerza laboral del país desde hace seis semanas.

"La presente ley tiene por objeto establecer medidas extraordinarias para aliviar las economías familiares y dinamizar la economía nacional, contrarrestando los efectos negativos generados por el estado de emergencia nacional a consecuencia del COVID-19", señala la norma aprobada por el Congreso luego que el presidente Martín Vizcarra desistiera de hacerlo.

La legislación peruana autoriza al Congreso a aprobar un proyecto de ley 15 días después de que enviado al presidente el Poder Ejecutivo no lo haya vetado o promulgado, situación que ocurrió en este caso.

La flamante ley autoriza a los afiliados al sistema privado de pensiones para que de forma, "voluntaria y extraordionaria, puedan retirar hasta el 25% del total de sus fondos acumulados".

El presidente del Congreso, Manuel Merino, firmó la ley durante una conferencia de prensa en el recinto del parlamento. El jefe del legislativo descartó roces con el Ejecutivo y defendió la promulgación de la ley, indicando que lo hacen “en el sano ámbito de la necesidad económica de los más de seis millones de peruanos que esperan un auxilio en la situación caótica económica que estamos viviendo”.

El texto establece que los más 6,4 millones de trabajadores peruanos que aportan a administradoras de fondos de pensiones (AFP) privadas pueden retirar hasta el 25% de los fondos ahorrados para su jubilación, con un tope de 12.900 soles (unos 3.700 dólares al cambio actual).

La norma, que obtuvo 107 votos a favor y cuatro en contra cuando la aprobó el parlamento unicameral el tres de abril, dispone que el retiro se haga en dos pagos, con un mes de diferencia.

El monto global a ser retirado bordearía los 8.000 millones de dólares, según estimaciones de parlamentarios. La norma se suma a otra dictada por el gobierno este mes que autorizó el retiro de hasta 2.000 soles (unos 570 dólares) de cada afiliado a los fondos privados de pensiones sin aportes en el último año.