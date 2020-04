Danny Vergel, quien era asesor de la exdirectora del hospital de Ate Josefina Mimbela Otiniano, denunció sobrevaloración de ventiladores usados para pacientes con coronavirus que necesiten atención en la Unidad de Cuidados Intensivos de dicho centro médico y de ampollas necesarias para combatir la enfermedad respiratoria.

“¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando vimos la nota de compra? Nos percatamos de que el precio era exhorbitante por el ventilador, eso nos llamó profundamente la atención y lo advertimos a las autoridades competentes. Por si acaso doctor, doctora, esto está pasando, cuando normalmente esa marca de ventilador en condiciones normales en el mercado cuesta 20 mil dólares cada uno", expresó Vergel al programa ‘Magaly TV: La Firme’.

El mencionado programa mostró un documento del costo de dichos aparatos mecánicos que pueden salvar vidas de infectados por COVID-19. Se aprecia que el ventilador volumétrico + PCV avanzado de marca Maquet figura con un precio de 179 mil soles cada uno. Por la compra de 35 unidades se habrían gastado más de seis millones de soles

Según el exasesor, el jefe de Logística del hospital de Ate se percató de una sobrevaloración de más de 11 soles por cada ampolla usada para pacientes con coronavirus.

“Por ejemplo, el jefe de Logística encontró que estaban sobrevalorando la ampoya Declometazona que es importantísimo en estos casos, de 3,80 a 15 soles cada una. Ahí es cuando nosotros nos convertimos en piedra del zapato de ellos”, indicó.

Danny Vergel contó que alertó a los altos funcionarios del Ministerio de Salud de la sobrevaloración de ventiladores y ampollas usadas para la lucha contra el COVID-19, pero que la respuesta que recibió le sorprendió.

“A todos los altos funcionarios del Ministerio: al director de la DGOS, al viceministro, al secretario general, inclusive, a la doctora Mazzeti en su momento. Lo que me sorprendió es que ninguno se indignó, era como si sabía Me indigna tanto todo lo que ha pasado, sobre todo con la directora. Por eso estoy acá dando la cara, es más. a estas alturas yo ya me siento mal, creo que ya caí. He estado ahí donde queman las papas, todo el mundo sabe que en ese hospital ha habido corrupción, pero ahora nadie dice nada", detalló.

“Investiguen pues, yo no puedo entender cómo en tremenda crisis haga gente inescrupulosa que lo único que quiere es hacer dinero, por el amor de Dios”, agregó.