Lely Solari, infectóloga del Instituto Nacional de Salud (INS) indicó que investigadores de la Universidad Cayetano Heredia vienen estudiando para determinar si existe o no la variante peruana del coronavirus.

En entrevista al programa “Al estilo Juliana” de ATV, la especialista del INS precisó que todas las variantes de gran preocupación surgidas en algunos países del mundo, como la “africana, brasileña y otros”, han sido en “zonas de mucha transmisión”. “Definitivamente, en Perú hay mucha transmisión del virus”, refirió.

“Hoy han hecho el anuncio investigadores de la Universidad Cayetano Heredia de que están encontrando también una variante peruana, pero, sí tenemos que tomar la información con bastante cautela ”, indicó Lely Solari.

De ese modo pidió tomar dicha información con precaución, pues aún está en estudio; y se tiene que ver el comportamiento de esa variante. “Tenemos que ver si esa variante se comporta epidemiológicamente distinto. Si se desplaza rápidamente”, sostuvo.

INS: “Se está estudiando si existe variante peruana” (Video: ATV)

Virus permanece en el aire de dos a tres horas

De otro lado, señaló que el coronavirus permanece en el aire de dos a tres horas en espacios cerrados.

Además, precisó que la mascarilla N95 está destinada para el personal de salud, pero que una KN95 es recomendable para la ciudadanía se proteja del virus. No obstante, dijo que las mascarillas de tela no protegen todo el rostro, porque no se ajustan a la forma de la cara.

“Hay que buscar que las mascarillas se adhieran al rostro”, agregó.