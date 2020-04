El ministro de Salud, Víctor Zamora, aseguró este viernes que su sector se encuentra “haciendo todos los esfuerzos” para que cuando se llegue al punto máximo del coronavirus (COVID-19) en el país, se tengan a disposición de la ciudadanía “mil camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)”.

Explicó que el Perú llegará a la “meseta de la curva” de esta enfermedad “alrededor del día 21, 23 de abril”.

“En este momento tenemos 504 camas de UCI. Se esperan llegar a las mil porque tenemos que tenerlas en estas dos semanas, porque alrededor del día 21, 23 de abril se llegará a la meseta de la curva. En todos los hospitales estamos incorporando más y más camas, el número es muy dinámico”, sostuvo en diálogo con RPP.

“Hoy día, por ejemplo en Tumbes, se ha tomado la decisión de incorporar el hospital de Essalud y una clínica privada para tener 11 camas de UCI. La cifra es muy dinámica por eso”, añadió.

El titular del Ministerio de Salud descartó que el Gobierno esté ocultando información sobre la presencia de la pandemia del COVID-19 en el país y precisó que la información que se ha brindado hasta la fecha es toda la que tiene el Poder Ejecutivo.

Detalló que el aumento de contagiados del coronavirus no se debe a que haya crecido la velocidad de contagio, sino al aumento del número de pruebas que se han venido tomando.

“Es una política del Gobierno y de mi despacho ser absolutamente transparente con la información sobre el COVID-19. El Gobierno informa sobre todos los datos que tiene sobre la pandemia excepto la identidad de los contagiados. No se ha estado ocultando ninguna información, la transparencia es absoluta", manifestó.

“Si nosotros hacemos 500 muestras diarias o mil muestras diarias el número puede ser bajo, pero si uno hace 9 mil o 10 mil diarias el número de contagiados va a incrementarse, no quiere decir que la velocidad de contagio sea rápida, sino que la detección ha mejorado”, remarcó.

Respaldo a Farid Matuk

En otro momento, el ministro Zamora manifestó su respaldo a Farid Matuk, miembro del Comando de Operaciones COVID-19, quien asumió su responsabilidad ante la medida que permitía a los hombres salir solo los lunes, miércoles y viernes; y a las mujeres, los martes, jueves y viernes.

“Totalmente [lo respaldo]. El hecho de que admita una medida que él no la propuso en primer lugar. Lo que yo he visto durante las entrevistas es que dijo que no la propuso, pero que la apoyó. No existe un manual de cómo combatir la pandemia, todo es un ensayo error”, señaló.

“Vamos siguiendo los caminos que funcionan y corregimos lo que vemos que está mal. En lugar de tener una epidemia que crece cada dos días, tenemos una que crece cada cinco. Queremos extender la propagación más tiempo y estamos ensayando otras medidas, creo que hemos aprendido de la experiencia y podemos seguir adelante”, agregó.