La ministra de Salud Pilar Mazzetti, se pronunció en conferencia de prensa tras la llegada del avión de Air France que transportó las 300 000 vacunas de Sinopharm provenientes de la ciudad de Beijing, en China.

“Estamos cumpliendo a de las pesar de las dificultades gracias al trabajo en conjunto. Este es el inicio de una operación grande para nuestro país que va a empezar a ayudarnos a tener una lucha mejor contra la pandemia, particularmente en este momento, en que las cosas están tan difíciles y tenemos un contagio tremendo”, comentó la ministra del Salud

Luego continuó con: “con la llegada de la vacuna vamos a tener mejores condiciones para poder trabajar y vamos a poder ayudar en la segunda y tercera a los demás ciudadanos. Creo que la llegada marca un nuevo momento en la lucha contra la pandemia. No es que porque nos vacunemos ya no hay peligro . El virus está con nosotros y una persona vacunada puede llevar el virus en su superficie. En sus dedos o rostro, por lo que puede contagiar a otras personas estando protegido . Vacunarnos es un gesto de amor”.

NUEVAS MEDIDAS ANTE SEGUNDA OLA DE CORONAVIRUS

