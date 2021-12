Revisa aquí el recuento del avance de la pandemia de coronavirus en el país, que a la fecha ha dejado más de 201 mil fallecidos. Si bien el proceso de inmunización continúa en Perú, superando el 70% de peruanos con dos dosis, el incremento de casos y decesos aún se mantiene. Por lo que el Gobierno no escatima esfuerzos para evitar el inicio de una tercera ola del COVID-19.

MIRA ESTO | Las regiones en Perú con más casos de la variante Delta que se registraron de octubre a diciembre

Se espera que el Perú termine el 2021 con el 80% o más de la población mayor de 12 años completamente inmunizada, cifra que el Ministerio de Salud (Minsa) ha puesto como meta. Para ello, se han implementado nuevas medidas como la obligación de presentar carné de vacunación que acrediten ambas dosis para ingresar a espacios cerrados, entre otros.

En esa línea, te detallamos cómo cerraría la pandemia del COVID-19 en Perú según la opinión de especialistas en base a las cifras de vacunación, de los casos positivos y decesos a causa del coronavirus. Así como responder si estamos preparados frente a una eventual tercera ola.

La vacunación contra el coronavirus a nivel nacional sigue avanzando. Mayores de 12 años pueden acceder a las dosis. (Foto: Eduardo Cavero).

¿SE LLEGARÁ AL 80% DE VACUNADOS A FIN DE AÑO?

El 6 de diciembre, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, señaló que antes de finalizar el 2021, el 80 % de la población objetivo (28′024.254 de personas) estará vacunada con las dos dosis. Al respecto, la directora ejecutiva de Inmunizaciones del Minsa, Gabriela Jiménez, dijo a Gestión que el sector Salud realiza todos los esfuerzos para cumplir con esta meta acercando la vacuna a la población, sin embargo, remarcó también que el avance de este proceso debe ser acompañado por el compromiso de las personas.

“Haciendo una proyección de lo avanzado hasta el 22 de diciembre estaríamos sobrepasando el 75% de cobertura de dos dosis, entonces es lo que esperamos sea, y acercarnos al 80%. Creo que eso sí se puede”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR | Diez cosas que debes saber sobre ómicron, la nueva variante del COVID-19

Esta proyección de cumplir con el 80% de población objetiva vacunada también es compartida por el exministro de Salud Óscar Ugarte. “Si bien empezamos con tardanza en comparación con otros países de América Latina hemos recorrido sobre la base de los contratos que se suscribieron por 98 millones de dosis que son las vacunas que están siendo utilizadas […] Creo que sí es posible llegar al 80%.”, aseguró.

EN VIVO | Gustavo Rosell, viceministro de Salud Pública: "Un millón y medio de personas se han colocado su tercera dosis". ►https://t.co/BhUo8Jc9Af pic.twitter.com/F9x8wnD2YS — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) December 9, 2021

¿ESTAMOS PREPARADOS PARA ENFRENTAR UNA TERCERA OLA COVID-19?

Frente a la cercanía de las fiestas de fin de año, el Gobierno estableció una serie de medidas preventivas a fin de evitar una tercera ola del COVID-19 en el país. Según el exministro Óscar Ugarte, su llegada no “se puede evitar”, por lo que recalcó la importancia de reforzar las acciones para contener el avance de la pandemia.

“Tenemos mayor capacidad de hacer diagnósticos tempranos, tenemos más cantidad de camas aunque no son todas las que quisiéramos tener. Son como 8 mil camas más en el semestre de este año. Hay muchos más factores con los cuales de repente no se puede impedir que se haya una tercera ola, pero sí por lo menos que no nos golpee como ha sido la primera y la segunda”, aseguró Ugarte.

La vigilancia genómica permite conocer el avance de la pandemia del COVID-19 en el país. Foto: GEC

Recordemos que, pese a que se reporta desaceleración de casos y fallecidos COVID-19 a nivel nacional, el director de Vigilancia en Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), César Munayco, sostuvo que aún hay regiones por encima del promedio de casos confirmados de COVID-19, como Piura, Lima Provincias y Lima Metropolitana.

VACUNACIÓN COVID-19 Y CIFRAS

En abril último, Perú registró el mayor número de fallecimientos por COVID-19 con más de 23 mil muertes. A partir de mayo, con el avance de la vacunación de los adultos mayores, las cifras cayeron notablemente pasando a 17 mil en mayo; 7,8 mil en junio; 3,4 mil en julio; 1,7 mil en agosto; 1,042 en setiembre y 940 en octubre.

Sin embargo, en noviembre comenzó a reportarse un aumento de muertes de coronavirus que no se observaba desde hace meses. Según el registro del CDC, fueron 986 las personas que fallecieron durante el penúltimo mes del año como consecuencia de esta enfermedad.

Al respecto, Munayco indicó que, pese a este panorama, aún no se observaba un “incremento exponencial” para hablar una tercera ola de COVID-19. No obstante, el doctor indicó que, aunque existen cifras bajas aún se reporta un incremento de decesos en algunas regiones.

VARIANTES

El Instituto Nacional de Salud (INS) informó a finales de noviembre que el Perú es un caso de observación internacional debido a que registra la convivencia activa de cuatro variantes del COVID-19 al mismo tiempo. Tras lograr el hito de secuenciar 10.000 genomas de este virus, se trata de la Gamma, Lambda, Mu y Delta, siendo esta última la predominante en el país.

A esto se suma la alerta de la nueva variante en el mundo denominada Ómicron, por la que el Ejecutivo está reforzando medidas. “Tarde o temprano va a llegar [al país]. Se conoce que se ha detectado en Sudáfrica y se ha extendido por al menos medio centenar de países”, aseguró el exministro Óscar Ugarte.

Vale mencionar que, a vigilancia genómica, según la última semana epidemiológica N°48 (hasta el 10 de diciembre), indica que la variante Delta alcanzó la predominancia absoluta del 100% en el total de muestras obtenidas a la fecha (22).

VIDEO RECOMENDADO

Poco a poco se van conociendo más datos sobre la variante Ómicron, la nueva cepa que amenaza al mundo tras hacerse dominante en Sudáfrica en pocas semanas. La alta transmisibilidad que está caracterizando a Ómicron desde que apareciera el pasado 24 de noviembre ha provocado que diversas personas se pregunten si las actuales vacunas son efectivas contra esta nueva variante.